ट्रेन या बस में भीड़भाड़ से जूझने के अलावा इनमें चढ़ना और उतरना सबसे चुनौती वाला काम होता है। बस-ट्रेन में रोजाना सफर करने वाले तो यह काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन कभी-कभी सफर करने वाले लोगों के लिए यह बहुत मुश्किल होता है। बस या ट्रेन में चढ़ना और उससे उतरना कितना घातक हो सकता है यह आपको महाराष्ट्र के इस वायरल वीडियो को देखकर पता चल जाएगा।

इंटरनेट पर वायरल हो रहा यह वीडियो महाराष्ट्र के अकोला रेलवे स्टेशन का है जहां रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) की महिला अधिकारी ने बड़ी मुस्तैदी के साथ एक अन्य महिला की जान बचा ली। वायरल हो रहा यह वीडियो 17 अक्टूबर का बताया जा रहा है।

ट्रेन से उतरते वक्त गिरी महिला

यह वीडियो अकोला रेलवे स्टेशन का है। 17 अक्टूबर को प्लेटफॉर्म नंबर एक पर नागपुर-अहमदाबाद प्रेरणा एक्सप्रेस (22138) के प्लेटफॉर्म से चलने के बाद एक महिला ने इससे उतरने की कोशिश की। इसी दौरान महिला का बैलेंस बिगड़ा और वह नीचे गिर गई। महिला रेलवे ट्रैक की तरफ गिर ही रही थी कि तभी RPF की महिला जवान सोनल इंगले ने उस महिला को बचा लिया।

लॉरेंस बिश्नोई साहब…गैंगस्टर के लिए सम्मानसूचक शब्द बोलने पर अभिजीत दीपके ने की पुलिस अधिकारी की आलोचना

ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच के गैप में जा रही महिला को बचाया

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला जब ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी तो उस वक्त उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सिर के बल नीचे गिर जाती है। महिला ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच के गैप में जाने ही वाली होती है कि तभी मौके पर मौजूद असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) सोनल इंगले ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर खींच लिया। सोनल इंगले की मुस्तैदी से 55 वर्षीय महिला की जान बच गई।

गलत दिशा में उतरने की वजह से गिरी महिला

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ट्रेन से गलत तरीके से उतर रही होती है। जिस दिशा में ट्रेन जा रही थी महिला उसके उल्टी दिशा में उतरती है। इस हादसे में बाल-बाल बची महिला की पहचान संगीता भारत खत्री के रूप में हुई है। वह ट्रेन में सफर कर रहे अपने एक बुजुर्ग रिश्तेदार को छोड़ने के लिए स्टेशन पहुंची थीं। इसी दौरान स्टेशन पर जैन मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच उन्होंने चलती ट्रेन से दूसरी तरफ उतरने की कोशिश की तभी वह नीचे गिर गई।

महिला ASI ने एक हफ्ते में दूसरी जान बचाई

मौके पर ड्यूटी कर रहीं ASI सोनल इंगले ने खतरे को भांपते हुए तुरंत उनकी ओर दौड़ लगाई। उन्होंने महिला को पकड़कर प्लेटफॉर्म की तरफ खींच लिया। इस तरह एक संभावित जानलेवा हादसा टल गया। घटना में महिला को मामूली खरोंचें आईं। ASI सोनल इंगले ने सात दिनों के भीतर दूसरी बार किसी यात्री को गंभीर हादसे का शिकार होने से बचाया है। इससे पहले 10 अक्टूबर को उन्होंने अकोला स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर एक दिव्यांग बुजुर्ग यात्री की जान बचाई थी।

परिवार ने RPF अधिकारी का जताया आभार

17 अक्टूबर की घटना के बाद संगीता खत्री और उनके परिवार ने सोनल इंगले तथा रेलवे प्रशासन का आभार जताया। दोनों घटनाओं में महिला अधिकारी की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने संभावित गंभीर हादसों को टालने में अहम भूमिका निभाई।

यह भी पढ़ें- कानपुर एनकाउंटर के 35 साल बाद पलटा केस, 12 बेगुनाहों को फंसाने वाले 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज- उस समय की कहानी (1176)

कानपुर में 35 साल पहले एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 12 लोगों को डकैती के आरोप में पकड़ा गया था। इस केस की काफी चर्चा हुई थी, हालांकि अब यह मामला पलटा हुआ नजर आ रहा है। इस बहुचर्चित एनकाउंटर केस में यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच-CID (CB-CID) की जांच में खुलासा हुआ है कि 1991 में जिन 12 लोगों को डकैती की तैयारी के आरोप में एनकाउंटर में पकड़ा गया था, वो पूरी तरह बेगुनाह थे क्योंकि इन लोगों पर लगाए गए आरोप झूठे थे। इसी के तहत अब इस मामले में महाराजपुर थाने में 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला गढ़ने यानी फर्जी केस बनाने के FIR दर्ज की गई है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…