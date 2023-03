रामचरित मानस पढ़ें सूर्य कुमार यादव, फॉर्म में आ जाएंगे- पूर्व सपा नेत्री का ट्वीट, लोग लेने लगे मजे

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई तीन वनडे मैचों की सीरीज़ में टीम इंडिया को 2-1 से हार झेलनी पड़ी। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर सूर्य कुमार यादव ट्रेंड हो रहे हैं।

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (सोर्स-एपी फोटो)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में सूर्यकुमार यादव शुरुआती दो मैचों की तरह बिना खाता खोले आउट हो गए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनको लेकर कई तरह की चर्चा होने लगी। इस बीच समाजवादी पार्टी की पूर्व नेत्री रोली मिश्रा तिवारी ने एक ऐसा ट्ववीट किया। जिस पर लोग चुटकी लेते हुए कई तरह के रिएक्शन देने लगे। रोली मिश्रा तिवारी ने सूर्य कुमार यादव को दी ऐसी सलाह रोली मिश्रा तिवारी ने ट्ववीट किया,’मैं सूर्य कुमार यादव को इन नवरात्र के दिनों प्रभुश्री राम की शक्ति पूजा करते हुए श्रीरामचरितमानस को श्रद्धापूर्वक पढ़ने की सलाह दूंगी। इस धर्मग्रंथ में असीम शक्तियां हैं वो ज़रूर फ़ॉर्म में वापिस आएंगे।’ बता दें कि रामचरितमानस को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया था। जिसको लेकर रोली मिश्रा पार्टी में रहकर इस बात का लगातार विरोध कर रही थी। इसके कुछ दिन बाद ही रोली मिश्रा को पार्टी से बाहर कर दिया गया था। सोशल मीडिया यूज़र्स ने दिए ऐसे रिएक्शन @Kpkohna नाम के एक यूजर ने पूछा- सूर्या की सिर्फ 3 पारी सही नहीं खेली, उधर रोहित शर्मा ने पिछले 3 साल में कोन सा पहाड़ खड़ा किया है। उसको भी ध्यान दीजिए मैडम। @parmanandyadavv नाम के एक ट्विटर हैंडल से कमेंट किया गया कि यह बहुत अच्छा हुआ की उन सारे खिलाड़ियों में से आपको केवल सूर्यकुमार यादव ही नजर आया है। हमे विश्वास है कि आपकी उम्मीद को एक यादव ही पूरा कर सकता है। @ShrishChandraK नाम के एक यूजर लिखते हैं कि पता नही क्यों आप पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा,फार्म में आने की कौन कहे उल्टे तमाम विरोधाभास और अवनति देखनी पड़ रही है। जरूर श्रद्धा में कमी होगी, शायद इसीलिए कृपा अटकी पड़ी है। @rajgarh_mamta1 नाम की एक यूजर ने सवाल किया कि आप तो पढ़ती होंगी ना मैम, फिर भी आप क़ो पार्टी से बाहर कर दिया ऐसा क्यों? अच्छी बात है आप ने सलाह दी, पर यह समझ नहीं आ रहा है कि अखिलेश जी क़ो आपने क्यों टैग किया है? @itsyadavvibhu नाम के एक यूजर लिखते हैं कि सलाह सिर्फ सूर्यकुमार यादव को ही क्यों कभी केएल राहुल और रोहित शर्मा को भी दीजिए फार्म उनका भी ठीक नहीं है। @Ramraajya नाम के एक यूजर ने लिखा- रोली आप भी तो रामचरितमानस पढ़ती थी फिर भी सपा से निकाल दिया गया ना। सबसे पहले खुद की बेरोजगारी दूर कर लो। सूर्य कुमार यादव पर रोहित शर्मा ने कही यह बात सोशल मीडिया पर आलोचनाओं से घिरे सूर्य कुमार यादव के समर्थन में रोहित शर्मा ने कहा कि वह स्पिन को इतनी अच्छी तरह से खेलता है। यही वजह थी कि हम उसे रोकना चाहते थे। उसे अंतिम 15 से 20 ओवरों की भूमिका देना चाहते थे लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो सीरीज़ में सिर्फ तीन गेंदें ही खेल सका। इसके साथ उन्होंने कहा कि यह किसी के भी साथ हो सकता है। क्षमता, गुणवत्ता हमेशा वहां है। वो अभी उस दौर से गुजर रहा है।

