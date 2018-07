भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल आज यानी 23 जुलाई को अपना 28वां जन्मदिन मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर चहल के फैन्स से लेकर क्रिकेटर्स और उनके दोस्त उन्हें बधाई संदेश दे रहे हैं। टीम इंडिया के इस स्टार स्पिनर के बर्थडे के मौके पर क्रिकेटर रोहित शर्मा ने बेहद ही मजाकिया अंदाज में ट्वीट किया और दुआ मांगी कि चहल को उनका खोया हुआ दांत मिल जाए। शर्मा ने चहल और अपनी बहुत ही प्यारी तस्वीर शेयर की, जिसमें चहल मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं और साफ दिख रहा है कि चहल का एक दांत मिसिंग है।

फोटो को ट्वीट करते हुए रोहित शर्मा ने लिखा, ‘मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारा जन्मदिन बहुत शानदार हो मेरे छोटे भाई। तुम अपनी स्पिन से हर किसी को प्रभावित करते रहो और उम्मीद करता हूं कि तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ दांत भी मिल जाए।’ दांत वाली बात लिखने के बाद शर्मा ने आंख मटकाने वाली इमोजी भी डाली।

Wish you a great birthday little bro, may you continue to spin everyone into your web and impress one and all. And hope you find that missing tooth @yuzi_chahal . Much love RS pic.twitter.com/FnbyxaVhOt — Rohit Sharma (@ImRo45) July 23, 2018

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी युजवेंद्र चहल को विश किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘चहल तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना शानदार काम इसी तरह से करते रहो। मैं दुआ करता हूं कि जो तुम चाहो तुम्हें मिल जाए। क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी चहल को विश किया। उन्होंने ट्विटर पर चहल के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की। वहीं बीसीसीआई ने भी ट्विटर पर युजवेंद्र चहल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। अफगानिस्तान के स्टार गेंदबाज राशिद खान ने भी चहल को बर्थडे विश किया।

Wish you a very happy birthday, @yuzi_chahal. Keep up the fantastic work. May you achieve all that you desire. — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 23, 2018

Wish you a fantastic birthday buddy @yuzi_chahal

Wish you all the success and happiness ahead!

Have an amazing day brother! pic.twitter.com/xt8Oud3hkr — Suresh Raina (@ImRaina) July 23, 2018

Wishing our leggie, Mr. Funny and the ever entertaining @yuzi_chahal a very Happy Birthday!!! #TeamIndia pic.twitter.com/YbHGvbbGeA — BCCI (@BCCI) July 23, 2018

Wishing you a very happy birthday my bro @yuzi_chahal — Rashid Khan (@rashidkhan_19) July 23, 2018

आईसीसी ने भी ट्विटर पर चहल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। आईसीसी ने लिखा, ‘टी-20 के किसी मैच में छह विकेट लेने वाले दो क्रिकेटर्स में से एक क्रिकेटर। लेग-स्पिनर युजवेंद्र चहल को जन्मदिन की शुभकामनाएं।’ अजिंक्य रहाणे ने भी चहल को मजाकिया अंदाज में विश किया। उन्होंने लिखा, ‘तुम्हें पढ़ना उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे नाम का सही उच्चारण करना। विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, शतरंज के चैंपियन! युजवेंद्र चहल, आगे का साल स्पिनिंग भरा हो।’

He's one of just two men to take six wickets in a T20I innings, with a stunning 6/25 against England in Bengaluru in 2017. Happy birthday to India leg-spinner @yuzi_chahal! pic.twitter.com/q6woTBRDPY — ICC (@ICC) July 23, 2018

Reading you is as complicated as pronouncing your name is Wish you a very happy birthday, Chess Champ! @yuzi_chahal. Have a spinning year ahead. pic.twitter.com/58tj5bRfuZ — ajinkyarahane88 (@ajinkyarahane88) July 23, 2018

