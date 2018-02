Ind vs SA 5th ODI: शतकीय पारी खेल कर भी ट्रोल हुए रोहित शर्मा, लोगों ने बताया सचिन तेंदुलकर का एजेंट

पोर्ट एलिजाबेथ में खेले गए 5वें वनडे मैच भारत ने 73 रनों से जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 6 मैचों की सीरीज भी अपने नाम कर ली। रोहित शर्मा के 115 रनों की पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। रोहित ने अपनी इस पारी में 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 126 गेंदों पर 115 रन बनाए। लेकिन रोहित शर्मा अपनी शतकीय पारी के बाद भी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए। रोहित शर्मा के ट्रोलिंग का कारण बना उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली का रन आउट होना रहा। रोहित शर्मा के साथ खेलते हुए विराट कोहली एक रन लेने के चक्कर में भागे लेकिन रोहित ने उन्हें मना कर दिया और कोहली सिर्फ 36 रन बनाकर रन आउट हो गयें। इसके बाद उतरे अजिंक्या रहाणे भी 8 रन बनाकर एक रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए। इस तरह से साथी खिलाड़ी के रन आउट होने के बाद रोहित शर्मा को सोशल मीडिया में ट्रोल किया जाने लगा। लोगों ने रोहित के मजे लेते हुए उन्हें सचिन तेंदुलकर का एजेंट तक बता डाला। लोगों ने लिखा कि रोहित शर्मा सचिन के एजेंट हैं जो नहीं चाहते कि विराट कोहली सचिन के शतकों का रिकॉर्ड तोड़ पाएं इसिलिए वो उन्हें रन आउट करा बैठें।

Rohit Sharma is under cover agent of Sachin Tendulkar, he is in the team just to stop Virat Kohli from scoring centuries.#INDvSA — Sunil- The Cricketer (@1sInto2s) February 13, 2018

RO in ROhit sharma stands for run out#IndvSa #SavInd — Dr. Gill (@ikpsgill1) February 13, 2018

Pairs involved in most run outs in ODIs in the last 10 years 8 De Villiers/Du Plessis

8 Sangakkara/TM Dilshan

7 Virat Kohli/Rohit Sharma#RSAvInd — Mazher Arshad (@MazherArshad) February 13, 2018

First time Rohit Sharma and Kohli batted together in this ODI series… Result: Run Out! — Broken Cricket (@BrokenCricket) February 13, 2018

South African Team praising Rohit Sharma after multiple run-outs.

#SAvIND pic.twitter.com/jfutnh3UXy — Kaju Katli (@MonkNxtDoor) February 13, 2018

Rohit Sharma is such an intelligent batsman.

He took inteqaam from Kohli for dropping him in the third test. Then he took inteqaam from Rahane for replacing him in the third test.#TALENT — Sameer Allana (@HitmanCricket) February 13, 2018

South Africa dropped Rohit Sharma's catch. Rohit Sharma ran out 2 of his teammates. Friendly atmosphere between the 2 teams. #INDvSA — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) February 13, 2018

Rohit Sharma in PC on subdued celebration at century: "Two guys got run out in front of me… What celebration are you talking about?!" #SAvIND — Chetan Narula (@chetannarula) February 13, 2018

Virat Kohli's success doesn't surprise you, his failures do. Rohit sharma's failure doesn't surprise you, his successes do. — Freak (@strangerr_18) February 13, 2018

भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा के लिए दक्षिण अफ्रीका का ये दौरा बेहद खराब गया है। उन्हें टेस्ट सीरीज के दो मैच में खिलाया गया जिसमें ये 4 पारियों में कुल 78 रन ही बना सके। इसके बाद शुरू के 4 वनडे मैच में भी कोई खास स्कोर नहीं बना सके जिसके बाद रोहित सभी के निशाने पर आ गए थे। लेकिन रोहित ने एक बड़े बल्लेबाज की तरह वापसी करते हुए शतक के साथ फॉर्म में वापसी की।

Kagiso Rabada out of the stadium Courtesy ~ Rohit Sharma Slap on haters face pic.twitter.com/iyZScqBYxu — Raijin Antony (@RaijinAntony) February 13, 2018

