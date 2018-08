इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के बल्लेबाजों में का प्रदर्शन अभी तक काफी निराशाजनक रहा है। भारतीय कप्तान विराट कोहली को छोड़ कोई भी बल्लेबाज फॉर्म में दिखाई नहीं पड़ रहा। भारत सीरीज का पहला मैच पहले ही गंवा चुकी है, वहीं दूसरे मैच में टीम पहली पारी के दौरान महज 107 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मैच में कप्तान कोहली ने दो बदलाव भी किए। शिखर धवन की जगह चेतेश्वर पुजारा और उमेश यादव की जगह कुलदीप यादव को लॉर्ड्स टेस्ट में शामिल किया गया। खराब बल्लेबाजी की वजह से लगातार भारतीय बल्लेबाजों की आलोचनाएं की जा रही है। अब भारतीय खिलाड़ियों के पक्ष में टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक ट्विट किया। रोहित शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ”आप यह याद रखिए कि इन्हीं खिलाड़ियों ने हमें टेस्ट में नंबर वन टीम बनाया। खिलाड़ियों पर भरोसा रखिए, ये जरूर वापसी करेंगे। आखिर ये हमारी टीम है।”

रोहित शर्मा की इस बात से बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी सहमत नजर आए। वहीं कई फैन्स ने भी माना कि भारतीय टीम लॉर्ड्स टेस्ट में वापसी करेगी और इंग्लैंड को 150 के अंदर ही ऑल आउट कर देगी। एक फैन ने रोहित शर्मा पर चुटकी लेते हुए लिखा, मन में लड्डू फूटा! दरअसल, रोहित शर्मा पहले तीन मैचों के लिए टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है और आने वाले दो मैचों में उन्हें मौका दिया जा सकता है।

Let’s not forget these are the players who got India to the number 1 ranking. How about being little supportive when the going gets tough. This is our team — Rohit Sharma (@ImRo45) August 10, 2018

टेस्ट टीम में रोहित शर्मा मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, वहीं वनडे और टी-20 में उन्होंने ओपनिंग करते हुए अपनी पहचान कायम की है। इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में जिस तरह का प्रदर्शन अभी तक भारतीय बल्लेबाजों ने किया है वो निराशाजनक है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट रोहित शर्मा को अंतिम दो टेस्ट मैचों के लिए टीम में जगह दे सकते हैं।

I agree with you .. ! COME ONNN INDIA .. WE CAN DO IT .. — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 10, 2018

Exactly! When india beats the shit out of every team and home toh sab chup baithe rehte hain. Ab foreign conditions hain…tough hai. Tou support nahi krna. Suddenly the team is shit? — Mehar (@Meharpreet13) August 10, 2018

Tomorrow England will be all out under 150 ..let see the magic of our team — Ravi (@ravibshah84) August 10, 2018

Some ppl saying that continuous chopping & changing has dented Pujara & Rahane’s confidence & they’re not performing well. Same ppl criticize Rohit Sharma’s test performances when he plays every Test under the pressure of getting dropped the next match. HYPOCRISY! #ENGvIND — Piyush Bhutada (@bhutada_piyush) August 10, 2018

Kohli will make lot of runs for her records but in the end as captain they will destroy full teams.. No one in teams(other than pandya) feel secure in team anyone can be dropped — Rj7 (@Ravijadavahir77) August 10, 2018

