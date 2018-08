क्रिकेटर रोहित शर्मा ने गुरुवार को एक ट्वीट लाइक कर नई बहस को जन्‍म दे दिया। दरअसल, 8 अगस्‍त को लंदन स्थित भारतीय उच्‍चायोग में क्रिकेट टीम के लिए डिनर का आयोजन किया गया था। यहां पर टेस्‍ट टीम के सभी सदस्‍यों के अलावा कप्‍तान विराट कोहली की पत्‍नी अनुष्‍का शर्मा भी मौजूद थीं। चूंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में खिलाड़‍ियों की पत्नियों/गर्लफ्रेंड्स के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिसके तहत वे विदेशी दौरों पर दो हफ्ते बाद ही पहुंच सकती हैं। ऐसे में फैंस ने अनुष्‍का को इसलिए लिए खूब भला-बुरा सुनाया और बीसीसीआई की आलोचना की। इसी में से एक फैन का ट्वीट रोहित शर्मा ने लाइक किया।

केव‍िन मारिया नाम के यूजर ने लिखा, ”रोहित शर्मा की खाली जगह अनुष्‍का शर्मा ने भर दी है। मुझे लगता था कि तीसरे टेस्‍ट तक पत्नियां/गर्लफ्रेंड्स लाने की अनुमति नहीं थी। अलग खिलाड़‍ियों के लिए नियम अलग होते हैं।” रोहित शर्मा को टेस्‍ट टीम में जगह नहीं दी गई दी और वह इन दिनों पत्‍नी रितिका के साथ फ्रांस घूम रहे हैं।

#TeamIndia members at the High Commission of India in London. pic.twitter.com/tUhaGkSQfe — BCCI (@BCCI) August 7, 2018

कई यूजर्स ने कहा कि रोहित का ऐसा करना बीसीसीआई को नागवार गुजर सकता है और उन पर अपने कप्‍तान की खिंचाई करने के लिए अनुशासनात्‍मक कार्रवाई की जा सकती है।

If Rohit liking this tweet isn't a mistake, I hope @BCCI view it seriously

He can't pull his captain down and get away with it — Krishna (@krisbangalore95) August 8, 2018

He liked the tweet instead of him the beside void is filled by another Sharma. I.e #Anushkasharma — venkatesh Telugu (@venkybaabu) August 9, 2018

Lol Ur tweet is liked mistakenly .. I think while scrolling down the replies — Rohit (@Rohit_Julayi) August 8, 2018

इस डिनर में अनुष्‍का की मौजूदगी पर बोर्ड के एक अधिकारी ने हिंदुस्‍तान टाइम्‍स से कहा कि, विराट कोहली की पत्‍नी होने के नाते उनके वहां रहने से कोई नियम नहीं टूटा। उन्‍होंने कहा कि उच्‍चायुक्‍त की पत्‍नी ने अनुष्‍का को आमंत्रित किया था, इसलिए वह टीम के साथ पहुंची थी।

