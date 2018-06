आयरलैंड के साथ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम रवाना होने वाली है। इससे पहले टीम इंडिया के क्रिकेटर्स को बेंगलुरु स्थित राष्‍ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में यो-यो टेस्‍ट से गुजरना पड़ा। रोहित शर्मा ने 20 जून को यो-यो टेस्‍ट दिया। इससे पहले, मीडिया में रोहित की फिटनेस को लेकर तरह-तरह की खबरें आ रही थीं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि रोहित फिटनेस के प्रति गंभीर नहीं हैं और विज्ञापनदाताओं के लिए समय दे रहे हैं। बता दें कि रोहित बीते दिनों अमेरिका में एनबीए की फर्स्‍ट पिच के लिए गए थे। इसके बाद उन्‍होंने एक प्रायोजक के लिए रूस का दौरा किया। जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे रोहित की ‘लापरवाही’ बताया गया तो क्रिकेटर को ट्वीट कर अपना पक्ष जाहिर करना पड़ा।

रोहित ने ट्वीट कर कहा, ”प्‍यारों…यह किसी के मतलब की चीज नहीं कि मैं कैसे और कहां अपना वक्‍त बिताता हूं। जब तक मैं प्रोटोकॉल फॉलो करता हूं, तब तक मुझे कुछ समय बिताने का अधिकार है। कुछ असली न्‍यूज पर बहस करते हैं, नहीं। और कुछ न्‍यूज चैनलों के लिए, मेरे पास यो-यो टेस्‍ट क्लियर करने का सिर्फ एक ही मौका था, जो आज था। रिपोर्टिंग से पहले वेरिफिकेशन करना अच्‍छा आइडिया होता है।”

Dear… it’s no ones business how & where I spend my time.I’m entitled to have time off as long as I follow protocol.Let’s debate some real news shall we

भारत आयरलैंड के साथ 27 और 29 जून को दो टी-20 मैचों की सीरीज खेलेगा। इसके बाद वह इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना होगा। इंग्लैंड में पहला टी-20 मैच तीन जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड, दूसरा टी-20 छह जुलाई को कार्डिफ और तीसरा टी-20 मैच ब्रिस्टल में आठ जुलाई को खेला जाएगा।

इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन, रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, अंबाती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सिद्धार्थ कौल और उमेश यादव।

आयरलैंड और इंग्लैंड टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम: विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन, रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, सुरेश रैना, मनीष पांडे, महेंद्र सिंह धौनी (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक, युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सिद्धार्थ कौल, उमेश यादव।

