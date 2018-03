रॉकस्टार के अवतार में नजर आ रहे हार्दिक पंड्या, आपने देखा यह VIDEO?

आप लोगों ने भारतीय क्रिकेट टीम के ऑल राउंडर खिलाड़ी हार्दिक पंड्या को मैदान में शानदार प्रदर्शन करते तो देखा ही होगा। उन्हें बल्ले से रन बरसाते और विरोधी टीम के विकेटों को चटकाते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी पंड्या का रॉकस्टार अवतार देखा है। अगर नहीं, तो हम आपको इस हरफनमौला खिलाड़ी के रॉकस्टार वाले अंदाज से रूबरू कराएंगे। हाल ही में पंड्या का एक गाना रिलीज हुआ है, इस गाने में वह माइक पकड़कर रॉक म्यूजिक में गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो वेलेंटाइन डे के दिन होटल डीलिंग कंपनी जेगल (Zaggle) ने जारी किया था।

दरअसल, होटल डील्स ऑफर करने वाली कंपनी जेगल ने हार्दिक पंड्या को अपना ब्रांड एंबेसडर बना लिया है और इसी के बाद पंड्या का गाना रिलीज किया। यह गाना मुख्य रूप से जेगल का विज्ञापन है। जेगल ने ट्विटर पर यह गाना पोस्ट करते हुए लिखा, ‘हमें आपके सामने अच्छी से अच्छी होटल डील्स पेश करने के लिए किसी और का नहीं बल्कि भारत के रॉकस्टार हार्दिक पंड्या का सहयोग मिल गया है। हमने उनके साथ बहुत ही कूल म्यूजिक वीडियो भी बनाया है।’

हार्दिक के इस गाने को उनके फैन्स ने काफी पसंद किया है। लोगों का कहना है कि हार्दिक उनके पसंदीदा हैं, इसलिए वह जो भी करेंगे वह उसे भी पसंद करेंगे। इस वीडियो के आखिरी में पंड्या जेगल की टैगलाइन ‘वाय हेगल, व्हेन यू कैन जेगल…’ बोलते हुए दिख रहे हैं। 1 मिनट 23 सेकेंड के इस गाने में हार्दिक ने पूरे समय रॉकस्टार के रोल बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। उनके हाथ में जहां माइक है तो वहीं साथ में कुछ और लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए भी दिख रहे हैं।

We've collaborated with none other than India's rockstar, @hardikpandya7, to bring you the best restaurant deals. Here's a cool music video we shot with him! Check it out!#Zaggle #HardikPandya #RockstarPandya #MusicVideo pic.twitter.com/i6yurKaZiE

— Zaggle (@zaggleapp) February 14, 2018