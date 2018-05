VIDEO: सीएम योगी के लिए खुजली की क्रीम लेकर पहुंच गए जयंत चौधरी, बोले- जय श्री राम बोल माथे पे लगा लेना

उत्तर प्रदेश के कैराना में सोमवार (28 मई) को लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। चुनाव से पहले नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएलडी नेता जयंत चौधरी के बीच भी जमकर तनातनी हुई। जहां सीएम योगी ने जयंत चौधरी पर वोट मांगने को लेकर निशाना साधा था तो वहीं चौधरी ने भी इस पर जवाब देते हुए सवाल किया कि वे वोट मांग रहे हैं तो इससे योगी जी को खुजली क्यों हो रही है?

इसके अलावा जयंत चौधरी ने एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी के सामने खुजली की दवा देने तक की पेशकश रख दी। वह कैराना के कांधला में रैली के दौरान सीएम योगी के लिए खुजली की दवा लेकर पहुंच गए। चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुद के भाषण का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह सीएम योगी को खुजली की दवा देने की पेशकश करते दिख रहे हैं।

Some more fun at last meeting in Kandla, Kairana yesterday! #LaughterChallenge #KairanaByPoll #Khujli pic.twitter.com/XzJGVqvb2y

— Jayant Chaudhary (@jayantrld) May 27, 2018