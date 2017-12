RK नगर उपचुनाव नतीजे 2017: राजदीप सरदेसाई ने किया ऐसा ट्वीट कि लोग बोले- पैसा बोलता है!

तमिलनाडु में आरके नगर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की मतगणना में अन्नाद्रमुक के विरोधी गुट के नेता टीटीवी दिनाकरण ने निर्णायक बढ़त बना ली है। दिनाकरण AIADMK के ई मधुसूदनन से काफी आगे चल रहे हैं। मतगणना के रुझानों पर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि पैसा बोलता है। राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया, ‘ आरके नगर: पैसा भले ही गा नहीं पाए, नाच नहीं पाए, लेकिन यकीनन ये बोलता है और वोट देता है। टीटीवी चुनाव जीतने वाले हैं, ये क्या है।’ बता दें कि पहली बार जब आरके नगर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला था तो पैसों के जबर्दस्त लेन-देन के आरोप लगे थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने यहां वोटिंग रद्द कर दी थी। इस बार भी मतदान के पहले पैसे के लेन-देन के आरोप लगे थे। राजदीप सरदेसाई के इस ट्वीट पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। सबारिश वैष्णव ने लिखा, ‘ आपके पास आपके दावे का कोई सबूत है। फ्रीलांस नाम के यूजर ने लिखा, ‘आप ऐसा कह रहे हैं , जैसे कोई और देता ही नहीं है।’ एक यूजर ने लिखा, ‘क्या ये भारत में पहली बार हो रहा है।’ सुबा नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘ इस दुनिया में पैसा सबसे अधिक चमकता है, यह कभी भी गियर बदल देता है।’

RK Nagar: money may not sing and dance, but it sure does talk, and vote! TTV set to win for sheer chutzpah! #RKNagarByPoll

If there is one corner of India where Modi Shah election magic just doesn’t seem to work it is TN. At last count, NOTA 102 and BJP 66 in RK Nagar. #RKNagarElectionResult

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) December 24, 2017