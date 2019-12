राजद के संस्थापक लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव अकसर सोशल मीडिया में अपने लुक के लिए छाए रहते हैं। तेज प्रताप कई मौकों पर अपने अलग-अलग लुक से लोगों को सरप्राइज कर चुके हैं। कभी वे शिव के भेष में नजर आते हैं तो कभी कृष्णा बन जाते हैं। एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने अपना लुक चेंज किया है। इस बार उनके लुक की तुलना बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर से लोग कर रहे हैं।

तेज प्रताप यादव ने हाल ही में ट्विटर पर अपनी नई प्रोफाइल पिक डाली है। इस फोटो में वह लंबे बाल और हरी टोपी में नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप टीका भी लगाए नजर आए। तेज प्रताप इसी लुक में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के बाद तेज प्रताप ने अपनी तस्वीर भी शेयर की।

फोटो सोशल मीडिया में आते ही लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। कुछ लोग लिखने लगे कि इस लुक में आधा आदमी और आधा औरत लग रहे हो। तो वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि इससे भी वाहियात फोटो 2020 में देखने को मिलेगी। बहुत से यूजर्स ऐसे भी हैं जो तेज प्रताप के इस लुक की तुलना रणबीर कपूर से कर रहे हैं।

Lalu hi when he saw tej yadav… pic.twitter.com/a3hIRQCzKl

