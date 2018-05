Tej Pratap Yadav-Aishwarya Marriage: तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी में खाने के लिए खूब मचा उत्पात

शनिवार (12 मई) को आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव आज ऐश्वर्या राय के साथ शादी के बंधन में बंध गये। ऐश्वर्या पार्टी विधायक चंद्रिका राय की पुत्री हैं। विशाल वेटरनेरी कॉलेज मैदान में आयोजित विवाह समारोह में कई वीआईपी और हजारों आम लोगों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी में करीब 7 हजार लोगों को बुलाया गया था लेकिन शादी समारोह में उम्मीद से कई अधिक संख्या में लोग पहुंच गए। शादी में पहुंचे लोगों की संख्या 15 हजार से ज्यादा बताई जा रही है। अधिक संख्या में लोगों के पहुंचने से शादी समारोह में कई तरह की परेशानियां सामने आई। बताया जा रहा है कि लोगों में खाने को लेकर भी धक्का-मुक्की हुई और खूब उत्पात मचा।

दरअसल, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और पार्टी विधायक चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय की शादी के बंधन बंध चुके हैं। इस शादी समारोह की तैयारी काफी दिन पहले से शुरू हो गई थी। मेहमानों के स्वागत से लेकर बैठने और खाने-पीने का पूरा इंतजाम किया गया था। मीडिया के अनुसार शादी समारोह में करीब 7 हजार से ज्यादा लोगों को न्योता दिया गया था।

तेजप्रताप और ऐश्वर्या की शादी में अतिथियों का स्वागत वेटनरी मैदान में किया गया। जयमाला के बाद यहां अतिथियों की संख्या तेजी से बढ़ती चली गई। बताया जा रहा है कि शादी में 15 हजार से ज्यादा लोग पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से इंतजाम फीके पड़ने लगे। अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से बैठने और खाने के इंतजाम भी कम पड़ते नजर आए। जहां कुछ लोग खाली प्लेट हाथ में लिए खाने की तलाश करते रहे तो कुछ लोगों में धक्का-मुक्की भी शुरू हो गई। भीड़ का सबसे ज्यादा असर खाने पर दिखा, यहां लोगों ने जमकर उत्पात मचाया।

Bihar: Tej Pratap Yadav tied knot with Aishwarya, daughter of RJD lawmaker Chandrika Prasad Rai in Patna. pic.twitter.com/GrVDimXIah

बता दें कि इस समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। लालू यादव ने नीतीश कुमार को गले लगाकर स्वागत किया। इस शादी में बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी कैबिनेट के कई सहयोगी, दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव ने वर – वधु को आशीर्वाद दिया। राष्ट्रीय जनता दल के सभी शीर्ष अधिकारी अतिथियों के स्वागत के लिये प्रवेश द्वार पर खड़े थे। लालू के छोटे बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एवं बेटी मीसा भारती ने नीतीश का स्वागत किया। मीसा राज्यसभा की सदस्य हैं।

Bihar: CM Nitish Kumar at the wedding ceremony of Tej Pratap Yadav with Aishwarya, daughter of RJD lawmaker Chandrika Prasad Rai in Patna. pic.twitter.com/YPzcq3KrHV

— ANI (@ANI) May 12, 2018