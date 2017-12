बॉलीवुड के सीनियर एक्टर ऋषि कपूर आए दिन अपने विवादित बयान या फिर ट्वीट के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। अपने बिगड़े बोल के लिए वो अकसर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर चढ़े रहते हैं। इस बार भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल सोमवार 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री से लेकर भारत की तमाम मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से क्लिसबस की बधाई दी। लेकिन अपनी इस बधाई को लेकर ऋषि ट्रोल हो रहे हैं।

दरअसल ऋषि कपूर ने क्रिसमस की शुभकामना देते हुए एक तस्वीर भी पोस्ट की। इस तस्वीर में एक हिंदू संत को एक मुस्लिम शख्स शराब परोसते नजर आ रहा है। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए ऋषि कपूर ने लिखा- इसे कहते हैं भावना, धर्म से अलग लेकन बोतल से एक हैं सब, मैरी क्रिसमस।

That’s the Spirit! Divided by Faith-United by a Bottle! Merry Christmas pic.twitter.com/4vJQjW4can — Rishi Kapoor (@chintskap) December 25, 2017

हुआ ये कि ऋषि कपूर ने जो तस्वीर ट्वीट की है वो दरअसल एक फेक फोटो है। असली फोटो में मुस्लिम शख्स हिंदू साधु को पानी पिलाता है। लेकिन इस फोटोशॉप्ड तस्वीर में पानी की बोतल की जगह शराब की बोतल से रिप्लेस कर दिया गया है। ऋषि कपूर के इसी फोटोशॉप्ड तस्वीर वाले ट्वीट से यूजर्स भड़क गए हैं। कुछ लोग उन्हें असली तस्वीर पोस्ट कर बता रहे हैं कि कृपया आप इस तरह की नकारात्मकता औऱ झूठ को ना फैलाएं। वहीं कुछ लोग उनके वेरिफाईड अकाउंट को बंद करने की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग तो काफी नाराज़ नजर आ रहे हैं और लिख रहे हैं कि सूको अपनी तरह बेवड़ा ना समझें आप।

Rishi: Pls don’t spread the negativity and fake pics. is the original Pic. pic.twitter.com/fzzitk20jF — Pawan Khandelwal (@peekay73) December 25, 2017

@AwasthiAniruddh @rvikasg ..Bhai bluetick isase wapas lo .. photoshopped image pel raha Hai — Harsh Mishra (@BeingDeoria) December 25, 2017

@verified this is a photoshopped image to trigger communal hatred. Please take action 🙂 — Aniruddh Awasthi (@AwasthiAniruddh) December 25, 2017

This is the original photograph. Extremely sad that you share a fake photograph without thinking of consequences. सबको अपने जैसा बेवडा मत समझिये! pic.twitter.com/tcRdB2TimV — Rofl Republic (@i_theindian) December 25, 2017

Akhir kb tk aise he talli rhoge,shrm tjko mgar aati nh shame on you by posting this fake picture. pic.twitter.com/0JrQ0dpZS4 — Sajju (@Sajjusajad156) December 25, 2017

Check the actual picture and avoid stupidity which you regularly show after few glass of desi alcohol pic.twitter.com/OMgREgWAHl — मेरा भारत 2016 (@merabharat2011) December 25, 2017

