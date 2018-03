पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर एक्ट्रेस रिचा चड्ढा से उलझा शख्स, अभिनेत्री ने दिया करारा जवाब

मोहर्रम और गणेश चतुर्थी को लेकर बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रिचा चड्ढा को एक शख्स ने ट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर से मशहूर हुई इस एक्ट्रेस ने ट्रोल करने वाले शख्स को ऐसा जवाब दिया है कि उसकी बोलती ही बंद हो गई। दरअसल रिचा चड्ढा ने एक ट्वीट को रिट्वीट कर बताया कि ट्रोल्स के अकाउंट को कैसे पहचाना जा सकता है। रिचा चड्ढा ने रिट्वीट करते हुए लिखा कि इस ट्वीट को हम सबको जरूर पढ़ना चाहिए। रिचा चड्ढा के इस ट्वीट पर सैफरॉन तेजू नाम के एक यूजर ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश कर दी। इस यूजर ने अपने प्रोफाइल पिक में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई हुई है और साथ ही कवर फोटो में सेना की जीप पर बंधे पत्थरबाज की तस्वीर लगाई है। सैफरॉन तेजू ने रिचा चड्ढा के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा कि मैडम आज गणेश चतुर्ती भी है, एक बार शुभकामनाएं दे देतीं या फिर मोहर्रम का इंतजार कर रही हैं।

Everyone has to read this thread now. It’s the same here as well. https://t.co/LwA6hLNLAp

— TheRichaChadha (@RichaChadha) August 25, 2017