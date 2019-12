नागरिकता संशोधन कानून पर देशभर में बहस छिड़ी हुई है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में यह मुद्दा छाया हुआ है। इस कानून पर बॉलीवुड भी दो हिस्सों में बंटा नजर आया। इस कानून के सपोर्ट में कुछ कलाकार हैं तो कुछ इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इन्हीं सबके बीच एक्ट्रेस रिचा चड्ढा और फिल्म मेकर असोक पंडित के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गई है। बात इतनी बढ़ गई कि रिचा चड्ढा ने अशोक पंडित से ये तक पूछ लिया कि आपको इन सबके पैसे मिलते हैं क्या?

दरअसल हुआ ये कि फिल्म प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर पूछा था कि जामिया में 3000 छात्र पढ़ते हैं लेकिन प्रदर्शनकारी 30000 थे..बाकी के 27000 लोगों की सप्लाई किसने की थी?

3000 students. 30,000 protestors. Who supplied 27,000 dummy students? — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) December 17, 2019

विवेक अग्निहोत्री के इस ट्वीट का जवाब देते हुए अशोक पंडित ने बिल का विरोध करने वाले एक्टर्स का नाम लिखते हुए आरोप लगा दिया कि बाकियों को इन्हीं लोगों ने भेजा था। अशोक पंडित ने जिन स्टार्स का नाम लिया उनमें अनुराग कश्यप, महेश भट्ट, मनोज वाजपेयी, आयुष्मान खुराना, अनुभव सिन्हा, रिचा चड्ढा, स्वरा भास्कर और हुमा कुरैशी जैसों का नाम था।

अशोक पंडित का ये ट्वीट देख रिचा चड्ढा भड़क गईं। जवाबी ट्वीट में रिचा ने लिखा- सर आप बहुत अजीब आदमी हैं, आप एक पार्टी में मेरे पास आए, मैंने वादा किया था कि आपकी बकवास का प्यार से रिप्लाई करूंगी, आप हंस दिए थे। अब आप आरोप लगा रहे हैं, फिर आपने मुझे अपनी बेटी की शादी में इनवाइट किया। आप ठीक तो हैं, आप ऑनलाइन इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं, क्या इसके लिए आपको कोई पैसे दे रहा है?

Sir you’re such a strange man! When u ran into me at a party and I promised ki aapki bakwas ko pyaar se counter karungi,u laughed! Now u levelling allegations?And then u invited me to your daughters wedding? I mean r u ok? Why do you behave like this online! Someone paying u? https://t.co/ynYohUOk1g — TheRichaChadha (@RichaChadha) December 17, 2019

इसके बाद रिचा पर पलटवार करते हुए अशोक पंडित ने लिखा- मैं बिलकुल ठीक हूं, हम दोनों को अपने विचार रखने का आधिकार है, मैं आपका अनादर नहीं करना चाहता हूं। मुझे नहीं बल्कि कम्युनिस्ट और अर्बन नक्सल लोगों को देश में अशांति फैलाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं।

I am absolutely fine Richa ji. If U hv a right 2 your opinion so do I.That doesn’t mean I disrespect U. By d way It’s the communists & #UrbanNaxals who gt pd to break d country & not us. It’s the echo system of this Cabal we are fighting.#IndiaSupportsCAB #IsupportDelhiPolice. https://t.co/y7yYEhOmvD — Ashoke Pandit (@ashokepandit) December 17, 2019

इसपर रिचा चड्ढा ने लिखा- हमारे विचार अलग हो सकते हैं, और मैं इसका स्वागत करती हूं। आप जो भी इंसानियत के काम करते हैं मुझे लगा कि आपके अंदर कुछ इंसानियत बची है, लेकिन फिर मैंने आपके सोशल मीडिया पर बर्ताव को देखा जहां आप उन लोगों को गालियां देते हैं जो आपसे सहमत नहीं हैं।

Difference of opinion is welcome ? Sir wanna do a thread on you. May I ? Because of all the old charity work u do for the elderly, I assumed u still have some humanity left. Then I met the virtual version of u. You are always inciting abuse against ppl who disagree with you. https://t.co/JS0mkelhEK — TheRichaChadha (@RichaChadha) December 17, 2019

रिचा यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने आगे लिखा- आपके इस रुख की वजह आप अपने कई दोस्त खो चुके हैं। क्योंकि वो टीवी पर बहस और ट्विटर पर गाली गलौच करने वाले इस शख्स को नहीं पहचानना चाहते। क्या आपकी नफरत किसी को दिखाने के लिए है या ये आपकी काबिलियत है।

… you have lost friends because they don’t recognise this rabid hate monger that froths at the mouth on TV debates and abuse ppl on twitter … only to send them wedding invites. Am I missing something? Is your hate for show or is your amiability ? Nothing u say can justify … https://t.co/POoKYYxXWT — TheRichaChadha (@RichaChadha) December 17, 2019

