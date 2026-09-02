रिच डैड पुअर डैड किताब से लोगों को अमीर बनने के टिप्स देने वाले मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी खुद 1.2 अरब डॉलर के कर्ज में हैं। 79 साल के कियोसाकी ने खुद ‘गेट रिच एजुकेशन’ पॉडकास्ट में यह खुलासा किया ‘मैं 1.2 बिलियन डॉलर कर्ज में हूं। उनका यह भी कहना है कि अगर मैं डूबा तो बैंक डूबेगा। हालांकि उनकी पूर्व पत्नी किम कियोसाकी ने वैनिटी फेयर को बताया कि ये कर्ज 1500 अपार्टमेंट यूनिट्स पर पार्टनर्स के साथ हैं, उनका निजी हिस्सा सिर्फ 30-60 मिलियन डॉलर ही है, चलिए बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है।

दरअसल, रिच डैड पुअर डैड’ के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने ‘गेट रिच एजुकेशन’ पॉडकास्ट में कहा है कि उन पर लगभग 1.2 अरब डॉलर का कर्ज़ है। यह रकम रियल-एस्टेट में किए गए उन निवेशों से जुड़ी है जो उनकी दौलत बनाने की रणनीति का एक अहम हिस्सा हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बन गया।

‘पत्नी ने कहा- उन्हें चौंकाने वाली बातें कहना पसंद है’

इसके बाद कियोसाकी की पूर्व पत्नी और बिज़नेस पार्टनर किम कियोसाकी ने 1.2 अरब डॉलर के इस आंकड़े के बारे में अहम जानकारी दी है। वैनिटी फेयर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस रकम को रॉबर्ट के निजी कर्ज़ के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। वे और उनके बिज़नेस पार्टनर मिलकर अपार्टमेंट प्रॉपर्टीज़ का एक पोर्टफोलियो संभालते हैं, किम के अनुमान के मुताबिक, इसमें लगभग 1,500 यूनिट्स हैं। उन्होंने आगे कहा, “हमारे पास अपने पार्टनर्स के साथ कई अपार्टमेंट हैं। इसलिए तकनीकी रूप से, हां, हम पर यह सारा कर्ज़ है।” उन्होंने समझाया कि ये लोन प्रॉपर्टीज़ से जुड़े हैं और रॉबर्ट का निजी हिस्सा काफी कम है।

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वैनिटी फेयर के अनुसार, रॉबर्ट की रणनीति यह है कि जैसे-जैसे प्रॉपर्टीज़ की कीमत बढ़ती है, वे उनके बदले लोन लेते हैं। उन एसेट्स को बेचने के बजाय, वे अतिरिक्त लोन के ज़रिए बढ़ी हुई इक्विटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर, लोन से मिले पैसे को टैक्सेबल इनकम से अलग माना जाता है।

मैगज़ीन की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके निवेश अलग-अलग लिमिटेड लायबिलिटी कंपनियों के ज़रिए किए जाते हैं, जिससे अलग-अलग प्रॉपर्टी और बिज़नेस के बीच अंतर बना रहता है। रॉबर्ट ने ‘वैनिटी फेयर’ से कहा, “अगर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो आप मेरे वकील से बात कर सकते हैं।”

‘वैनिटी फेयर’ का अनुमान है कि कियोसाकी पर कर्ज़ का उनका अपना हिस्सा $30 मिलियन से $60 मिलियन के बीच हो सकता है, अगर उनका यह दावा सही है कि वे सालाना लगभग $3 मिलियन कमाते हैं। किम ने यह भी कहा कि $1.2 बिलियन का जो आंकड़ा सुर्खियां बटोर रहा है, वह रॉबर्ट का निवेश से जुड़े कर्ज़ के बारे में अपनी बात पर लोगों का ध्यान खींचने का एक तरीका भी है।

उन्होंने मैगज़ीन को यह भी बताया, “उन्हें ऐसी बातें कहना पसंद है जो लोगों को चौंका दें।” उन्होंने आगे कहा कि रॉबर्ट अरबों डॉलर के आंकड़े का इस्तेमाल लोगों का ध्यान खींचने के लिए करते हैं, ताकि वे बाद में समझा सकें कि “निवेश के लिए कर्ज़ लेना क्यों अच्छा है।”

अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज

टैक्स मेवरिक AI के संस्थापक और एनरोल्ड एजेंट डेविड ए. पेरेज़ ने कहा कि वे मल्टी-फ़ैमिली रियल-एस्टेट इन्वेस्टर के तौर पर इसी तरह का तरीका अपनाते हैं और इस रणनीति को “बेहतरीन रणनीति” बताते हैं। उन्होंने ‘न्यूयॉर्क पोस्ट’ को बताया कि रियल-एस्टेट इन्वेस्टर्स के बीच प्रॉपर्टी के बदले बड़ा कर्ज़ लेना “असल में बहुत आम बात” है।

पेरेज़ ने समझाया कि प्रॉपर्टी की इक्विटी के बदले कर्ज़ लेने से आम तौर पर बिना किसी टैक्स वाली घटना के कैश मिल सकता है, क्योंकि एसेट को बेचा नहीं गया है। हालांकि, ज़्यादा कर्ज़ लेने का मतलब मॉर्गेज पेमेंट और ब्याज का खर्च भी ज़्यादा होना है, जिससे कैश फ़्लो पर दबाव पड़ सकता है।

स्कॉट्सडेल, एरिज़ोना स्थित कंसल्टेंसी JPTD पार्टनर्स के संस्थापक जॉन पूल ने इसमें शामिल जोखिमों को लेकर ज़्यादा सावधानी बरती। उन्होंने ‘पोस्ट’ से कहा, “मुझे लगता है कि अच्छा कर्ज़ और बुरा कर्ज़ होता है, और फिर $1.2 बिलियन का कर्ज़ भी होता है, जिसके बारे में आपको ठीक-ठीक पता होना चाहिए कि आप असल में क्या कर रहे हैं।”

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“कियोसाकी इसे ‘रिच डैड डेट’ (अमीर पिता का कर्ज़) कह सकते हैं, लेकिन आम इन्वेस्टर के लिए यह बहुत तेज़ी से ‘पुअर डैड बैंकरप्सी’ (गरीब पिता की दिवालियापन की स्थिति) में बदल सकता है।” कियोसाकी ने ‘रिच डैड पुअर डैड’ किताब के इर्द-गिर्द फ़ाइनेंशियल-एजुकेशन का बिज़नेस बनाने में कई दशक बिताए हैं; इस किताब को उन्होंने सबसे पहले 1997 में खुद पब्लिश किया था। ‘वैनिटी फेयर’ के मुताबिक, दुनिया भर में इसकी 44 मिलियन से ज़्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं।

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…