मेट्रो में छोटे कपड़े पहन चर्चा में रिदम चन्ना, अब पीएम मोदी की फोटो पोस्ट कर कही ऐसी बात

दिल्ली मेट्रो में कम कपड़े पहन यात्रा करने वाली रिदम चान्ना पर कई तरह के मीम बनाये जा रहे हैं!

रिदम चान्ना (instagram) और पीएम मोदी (Indian express)

दिल्ली मेट्रो में कम कपड़े पहन सफ़र करती रिदम चान्ना के तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। कुछ लोगों ने रिदम चान्ना के इस तरह यात्रा करने पर सवाल उठाये तो कुछ ने उनके वीडियो और फोटो शेयर करने पर आपत्ति जताई। हालांकि अब रिदम चान्ना को लेकर कई तरह के मीम बनाये जा रहे हैं। इसी तरह एक मीम पीएम मोदी की तस्वीर के साथ भी बनाया गया, जिसे खुद रिदम चान्ना ने शेयर किया है। रिदम चान्ना ने शेयर किया स्टोरी रिदम चान्ना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाईं थी, जिसमें उनपर ही एक मीम बनाया गया था। तस्वीर में पीएम मोदी मेट्रो में कुछ लोगों से बात करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर पर लिखा गया है, “वायरल लड़की को देखने के लिए पीएम मोदी भी दिल्ली भी मेट्रो में सफर करने लगे हैं। वो यह देखना चाहते हैं कि लोगों की सोच छोटी है या लड़की के कपड़े।” आ रहे ऐसे कमेंट्स इस मीम को शेयर कर रिदम चान्ना ने लिखा कि अब बस यही देखना बाक़ी रह गया था। एक यूजर ने लिखा कि प्रधानमंत्री कपड़े दिलाओं योजना जल्द शुरू हो सकती है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि इसी बहाने वो भी देख लेंगे कि बेरोजगारी के कारण लोगों को क्या क्या करना पड़ रहा है। एक ने यूजर ने लिखा कि लड़की के कपड़े छोटे नहीं बल्कि लोगों की सोच छोटी है। रिदम चान्ना द्वारा शेयर की गई स्टोरी एक यूजर ने लिखा कि एक बताओ कि लड़की के कपड़े छोटे थे या लोगों की सोच? सही सही बताओ। एक अन्य इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा कि मैं लंदन में रहता हूं लेकिन इस तरह के कपड़े पहनकर यहां की मेट्रो में भी कोई सफ़र नहीं करता है। एक यूजर ने लिखा कि लोग प्रसिद्धि पाने के लिए तमाम तरह की चीज अपनाते हैं तो कुछ कपड़े का ही सहारा लेते हैं। Also Read मेट्रो में सफ़र करती लड़की की फोटो वायरल, सोशल मीडिया पर आ रहे ऐसे रिएक्शन बता दें कि रिदम चान्ना की कम कपड़े पहनकर दिल्ली मेट्रो में सदर करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। कई लोगों ने दिल्ली मेट्रो से रिदम पर कार्रवाई करने की मांग की थी। दिल्ली मेट्रो की तरफ से कहा गया है कि दूसरों को अहसज करने वाले कपड़े पहनकर मेट्रो में यात्रा ना करें, यात्रियों से शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई भी की जा सकती है। https://www.jansatta.com/blank.html

