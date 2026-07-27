सीजेपी प्रदर्शन के समय मुंबई से एक तस्वीर काफी वायरल हुई, जिसमें एक युवती अकेले ही पुलिस वैन को रोकने की कोशिश करती हुई दिख रही है। देखते ही देखते यह फोटो चर्चा का विषय बन गई। पता चला कि हूडी पहने हुई वह लड़की रिया यादव अहीर है। असल में 22 जुलाई को मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए विरोध प्रदर्शन का चेहरा रहीं मॉडल रिया ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

एएनआई से से बात करते हुए रिया ने कहा, “हम सब जानते हैं कि ये लोग कौन हैं। मैं उनमें से हर एक की पहचान करूंगी। जब आपको कोई मंच मिलता है तो करोड़ों लोग आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके खिलाफ बोलते हैं। हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी किसी का अपमान करने या उसे बदनाम करने का अधिकार नहीं है। यह आंदोलन हम सभी के अधिकारों के लिए था, न कि किसी पार्टी, धर्म या व्यक्ति के लिए… मैं गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाती रहूंगी। डरो मत और डटे रहो…”। इस वीडियो को लेकर अब सोशल मीडिया पर चर्चा शुरु हो गई है।

#WATCH | Mumbai: Model Rhiya Yadav Ahir, one of the faces of the protest at Mumbai's Shivaji Park on July 22, files a Police complaint over social media comments against her.



She says, "We all know whose these people are. I will identify each one of them. When you get a… pic.twitter.com/DmPjKRodme — ANI (@ANI) July 27, 2026

कौन हैं रिया यादव?

रिया यादव अपने इंस्टाग्राम बायो के अनुसार एक अभिनेत्री, मॉडल और उद्यमी हैं। इंस्टाग्राम पर उनके करीब एक लाख फॉलोअर्स हैं और वह कई म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं। वह आखिरी बार ‘दिलबारा’ नामक वीडियो गाने में नजर आई थीं।

रिया यादव क्यों चर्चा में आई?

मुंबई में रिया यादव को पुलिस वैन को रोकते हुए देखा गया है। वैन में उन प्रदर्शनकारियों को ले जाया जा रहा था जिन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोप में प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिया गया था।

दादर के शिवाजी पार्क के पास प्रोटेस्ट के दौरान रिया को चलती हुई पुलिस वैन को रोकते हुए देखा गया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। रिया हुडी और टोपी पहने बारिश में वैन को रोकती हुई दिखाई दे रही थी। उसके वहां खड़े होने पर आसपास के कई लोग नारे लगा रहे थे। बताया जाता है कि उसके इस कदम से हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई में मदद मिली थी।

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23 जुलाई 2026 की रात 11:52 बजे सीजेपी देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में था। इससे ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में महत्वपूर्ण संदेश था मगर इसे किसी स्टूडियो में प्रोफेशनल तरीके से नहीं बल्कि मोबाइल के पोर्ट्रेट सेल्फी वीडियो मोड में शूट किया गया था और अधिक पढ़ें…

यहां देखें- प्रदर्शन के समय रिया यादव का वायरल वीडियो-