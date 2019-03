सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने कहा है कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के मुरीद हो गए हैं। सोशल मीडिया ट्विटर पर उन्होंने शुक्रवार (1 मार्च) को लिखा है, “मैं पहले इमरान खान का आलोचक था लेकिन गुरुवार (28 फरवरी) को पाकिस्तानी संसद के साझा सत्र में दिए गए उनके भाषण को सुनकर मुरीद हो गया हूं। इमरान खान ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए जो बुद्धिमान और संयमित तरीके से भाषण दिया, उसे सुनने के बाद मैं उनका प्रशंसक बन गया हूं।” जस्टिस काटजू द्वारा इमरान खान की तारीफ किए जाने पर पाकिस्तानी अखबार ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की वेबसाइट पर ये खबर भी छपी है।

बता दें कि गुरुवार को इमरान खान ने बढ़ते वैश्विक दबाव के बीच पाकिस्तान संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि वो भारत के साथ बातचीत के पक्षधर हैं और बातचीत के जरिए ही हर मसला सुलझाना चाहते हैं। इमरान खान ने संसद में कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। इमरान ने कहा कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नई दिल्ली को लिखा कि दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री स्तर की बातचीत शुरू की जाए लेकिन हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इमरान खान ने इसी भाषण के दौरान भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने का एलान किया था।

पीएम इमरान खान की घोषणा के मुताबिक विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कराने के लिए वाघा बॉर्डर पर लाया गया है। दोनों तरफ के अधिकारी रिहाई की औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। फिलहाल, अभिनंदन की रिहाई से वाघा बॉर्डर पर खुशी की लहर है। बता दें कि 14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ टुकड़ी पर जैश -ए-मोहम्मद के आत्मघातीआतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में और कड़वाहट आ गई थी। भारत ने आतंकियों पर कार्रवाई करने को कहा लेकिन जब पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की तो भारतीय वायु सेना ने 26 फरवरी को तड़के सुबह पाकिस्तानी सीमा में जाकर बालाकोट में जैश -ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक कर दिया। इसके अगले दिन पाकिस्तान के आधा दर्जन विमान समेत F-16 लड़ाकू विमान भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते भारतीय सीमा में घुस आए। जवाबी कार्रवाई में भारत के मिग-21 विमान ने F-16 को मार गिराया और बाकी विमानों को खदेड़ दिया। इसी दौरान गलती से विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानी सीमा में चले गए।

I was earlier a critic of @ImranKhanPTI , but after the wise and restrained speech he gave on TV I have become his admirer.https://t.co/vkouQvDbl6

— Markandey Katju (@mkatju) March 1, 2019