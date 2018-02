रिपब्लिक टीवी ने दिखाया भारत का विवादित नक्शा, लोग बोले- राष्ट्रद्रोह का केस करो इसपर

टीवी चैनल रिपब्लिक कथित तौर पर एक विवादित नक्शा शेयर कर विवादों में आ गया है। दरअसल चैनल ने अपने सोशल प्लेटफार्म पर भारत का एक नक्शा शेयर किया है, इसमें पाकिस्तान और चीन को भी जगह दी गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि नक्शे में पाकिस्तान के जिस हिस्से को जगह दी गई है उसमें पीओके को उसका हिस्सा दिखाया है, जबकि भारत शुरू से पीओके पर पाकिस्तान के दावे को नकारता रहा है।

साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बैठक में साफ किया था कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पाकिस्तान आधिकृत कश्मीर (पीओके) भारत का हिस्सा हैं। वायरल नक्शे को ट्विटर पर गैरअधिकारिक सुब्रमण्यम नाम के यूजर्स ने शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, ‘भारत के नक्शे में पाकिस्तान-चीन वर्जन क्यों है? देश माफी की मांग करता है।’

देखें ट्वीट-

Why the hell is @republic TV using Pak-China version of the Indian map?

The Nation demands an Apology pic.twitter.com/ufKJXQqmFB — Unofficial Sususwamy (@swamv39) February 1, 2018

देखें यूजर्स की प्रतिक्रियाएं-

कई यूजर्स ने विवादित नक्शा वायरल होने के बाद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। फेक ट्रेंड हंटर लिखते हैं, ‘राजद्रोह का केस करो इनपर।’ मोहम्मद इब्राहिम लिखते हैं, ‘क्योंकि रिपब्लिक दूसरे गृह से है।’ एक यूजर एक और नक्शा शेयर कर लिखते हैं, ‘ये अपराध है और यहां इसकी सजा भी है।’ अरनभ लिखते हैं, ‘गिरफ्तार करो इन्हें।’ एक यूजर लिखते हैं, ‘कश्मीर के बिना भारत के नक्शे का इस्तेमाल करना अपराध है।’

Book them on sedition charges!!!! — Fake Trend Hunter (@trollabhakt) February 1, 2018

Because the Republic is from another planet — Mohammed Ibrahim (@ibrahim19984) February 1, 2018

Its a crime and the punishment is here —> https://t.co/jg2aATrJjq — (@totabola1) February 1, 2018

arrest them. — arunabh b (@murphyuncle) February 1, 2018

Usage of Indias map without complete kashmir is crime. If somebody file a complaint, for sure republic will lose some bucks — INCognito (@I_N_co_gni_to_) February 1, 2018

