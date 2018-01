Video: रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर को लोगों ने घेरा, तीखे सवाल सुन कैमरे के सामने भागते दिखे

सोशल मीडिया पर 1-2 दिन से एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अंग्रेजी न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर सवालों से बचने के लिए कैमरा के सामने से भागते हुए दिख रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए लिखा जै रहा है कि यह वीडियो दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का है। वीडियो में एक शख्स रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर से कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि पूरा देश जानना देखना चाहता है कि आपका एजेंडा क्या है। वह शख्स कैमरामैन से लाइव करने को कह रहा है। वहां कई अन्य लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं और किसी बात को लेकर रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टरों से बहस कर रहे हैं। विवाद बढ़ता देख अर्नब गोस्वामी के रिपोर्टर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वहां मौजूद लोग रिपोर्टर के पीछे-पीछे जा रहे हैं और वीडियो में यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अंबेडकर का अपमान करने वाले यह रिपोर्टर अब रिपब्लिक में काम करते हैं।

वहीं एक अन्य व्यक्ति रिपोर्टर से पूछ रह रहा है कि आपके चैनल को कौन पैसा देता है यह देश जान जानना चाहता है। रिपब्लिक के रिपोर्टरों से सवाल पूछ रहे लोग अपने आप को पत्रकार बता रहे हैं। गोस्वामी के रिपोर्टर को अपने पत्रकार बताने वाला एक शख्स अपना आईकार्ड भी दिखा रहा है।

Irony just died silently. Journalist @AdityaRajKaul being heckled INSIDE the PRESS CLUB by fellow JOURNALISTS. Because he works for a certain news channel and previously worked for a certain NGO pic.twitter.com/AdZw4j66Tm

