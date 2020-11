Arnab Goswami Republic TV: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में न्यायिक हिरासत में चल रहे रिपब्लिक टीवी के हेड अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 4 नवंबर को मुंबई पुलिस ने अर्नब को उनके घर से गिरफ्तार किया था। अर्नब बुधवार शाम तलोजा जेल के बाहर आए औऱ सीधे अपने स्टूडियो पहुंचे।

अर्नब गोस्वामी ने स्टूडियो पहुंचते ही उद्धव ठाकरे को ललकारते हुए कहा कि खेल तो अब शुरू हुआ है। अर्नब ने कहा- उद्धव ठाकरे आपने मुझे एक पुराने, फर्जी मामले में गिरफ्तार किया, और मुझसे माफी तक नहीं मांगी। खेल अब शुरू हुआ है। मैं हर भाषा में रिपब्लिक टीवी शुरू करूंगा और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। आने वाले चंद महीनों में अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो अपना नाम बदल लूंगा।

फिर से गिरफ्तार होने की आशंका व्यक्त करते हुए अर्नब गोस्वामी ने कहा- मैं तो जेल के अंदर से भी (चैनल) लॉन्च कर दूंगा और आप (ठाकरे) कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे साथ देश की जनता है और आप अपना देख लो क्योंकि आप तो अकेले हो।

अपनी बात रखते हुए अर्नब मराठी बोलने लगे। उन्होंने मराठी में कहा कि मुझे बेल देने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। सत्य की जीत हुई। जय महाराष्ट्रा। मराठी बोलने में अर्नब अपनी सहयोगी का सहारा लेते भी नजर आए।

