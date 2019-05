लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं। इस चुनाव में बीजेपी की जीत औऱ कांग्रेस की हार हुई है। कांग्रेस ने चुनाव में राफिल विमान सौदे को प्रमुख मुद्दा बनाया था। हालांकि जनता ने इसे सिरे से नकार नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम की कुर्सी सौंप दी। राफेल के इस कटु अनुभव के बावजूद अब कांग्रेस के सदस्यों को रोजाना राफेल का मुंह देखना होगा। दरअसल नई दिल्‍ली में कांग्रेस हेडक्वाटर के ठीक सामने स्थित एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ के आवास के बाहर राफेल की रेप्लिका लगा दी गई है। सोशल मीडिया में धनोआ के घर के बाहर राफेल की प्रतिमूर्ति की ये तस्वीर वायरल हो रही है। लोग इस फोटो पर कांग्रेस के मजे ले रहे हैं। ट्रोल करने वाले लोग धनोआ के घर के बाहर राफेल की रेप्लिका को कांग्रेस के जले पर नमक छिड़कना बता रहे हैं।

बता दें कि 24 अकबर रोड पर कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है। उसी के पड़ोस में है एयर चीफ मार्शल का बीएस धनोआ का आवास। तो अब जब भी कांग्रेस मुख्यालय में कोई भी शख्स आएगा या जाएगा उसे राफेल के दर्शन जरूर करने होंगे। लोग इसे कांग्रेस की ट्रोलिंग बता रहे हैं।

Oh! Burn. Rub that salt on the wound ByTcHeZ. Love it. One outside Chiefy's residence, please, Although, he is inconsequential.

— Tanya (@UrbanRangoli) May 31, 2019