गोसेवा करते नजर आए कांग्रेस के बागी नेता, लोगों ने कहा- इनको बीजेपी में लाओ

कांग्रेस के बागी नेता शहजाद पूनावाला सोशल मीडिया में अलग ही अंदाज में नजर आ रहे है। अपने पिछले ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को चुनौती देने वाले पूनावाल ने इस बार ट्विटर पर गोसेवा करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें वह गायों की चारा खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वह गायों के सिर पर हाथ फेर रहे हैं। सोमवार (4 जून, 2018) को शेयर की गईं इन तस्वीरों पर कांग्रेस नेता ने लिखा है कि जब वह गोशाला जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी शांति मिलती है। गोशाला जाने से उन्हें सकारात्मकता भी मिलती है। ट्वीट में आगे लिखा गया है कि लोगों को भी इसकी कोशिश करनी चाहिए। वंशवाद मुक्त कांग्रेस की पैरोकारी करने वाले शहजाद की इन तस्वीरों पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक ट्वीट में लिखा गया कि शहजाद को भाजपा में लाया जाए और उन्हें राहुल गांधी के सामने लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। रॉकी लिखते हैं, ‘दरबारी लोग अब आपको संघी बता देंगे।’ एक ट्वीट में नदीम अहमद लिखते हैं कि उनके यहां दो गायें हैं जिनकी देखभाल उनकी पिता करते हैं। ममता शर्मा तंज कसते हुए लिखती हैं, ‘सारे जहां में देखा, तुझसा ना कोई है।’

Always get a lot of peace & positivity when I visit a cow shelter 🙂 you should try it too 🙂 pic.twitter.com/rdczSUjS3z

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) June 4, 2018