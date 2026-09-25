Real Estate Viral News: निवेश करने की जब बात आती है तो लोग आजकल म्यूचुअल फंड पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। लोगों के बीच यह राय बनी हुई है कि म्यूचुअल फंड में रिटन बहुत बढ़िया मिलता है, लेकिन रियल एस्टेट का निवेश आपको कितना तगड़ा रिटन दे सकता है इसका अंदाजा आपको नोएडा में रहने विवेक की स्टोरी से लग जाएगा। सोशल मीडिया पर विवेक ने अपना एक अनुभव शेयर किया है।

विवेक की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, 2021 में उन्होंने नोएडा में 26 लाख रुपये में 1 BHK फ्लैट खरीदा था। अब 5 साल के बाद उन्हें इस प्रॉपर्टी के लिए 42 लाख रुपये का ऑफर मिला है। यानी करीब पांच साल में फ्लैट की कीमत में लगभग 16 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

विवेक के मुताबिक, उन्होंने यह प्रॉपर्टी रहने के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह निवेश के उद्देश्य से खरीदी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी इस कहानी को शेयर किया है। विवेक ने बताया कि 2021 में उन्होंने नोएडा में 1BHK फ्लैट खरीदा। खरीदारी के बाद उन्होंने फ्लैट को फर्निश करवाया और उसे किराए पर देने के लिए एक एजेंट को चाबियां सौंप दीं।

नोएडा सेक्टर 52 में है विवेक का फ्लैट

विवेक का यह फ्लैट नोएडा सेक्टर-52 और दिल्ली-नोएडा मेट्रो के नजदीक है। यही वजह है कि पिछले पांच सालों में उनके फ्लैट की कीमत में तेजी से उछाल आया है और कभी भी उनका फ्लैट 1 सप्ताह से अधिक खाली नहीं रहा। विवेक ने बताया है कि फ्लैट की कीमत में जो इजाफा हुआ है वो अलग और इन 5 सालों में उन्हें किराए से जो प्रॉफिट मिला है वो अलग है। विवेक ने पिछले 5 साल में सिर्फ 2 बार ही अपने फ्लैट पर विजिट किया है।

61 फीसदी का लाभ 5 साल में

विवेक ने बताया कि दो दिन पहले (पोस्ट लिखे जाने से) एक एजेंट ने उन्हें फोन किया और कहा कि कोई व्यक्ति उनका फ्लैट 42 लाख रुपये में खरीदना चाहता है। विवेक ने 2021 में 26 लाख में जो फ्लैट खरीदा वह अब 42 लाख में बिक रहा है। इस हिसाब से उनके फ्लैट की कीमत करीब 61.5 फीसदी तक बढ़ गई है। हालांकि विवेक ने फ्लैट बेचने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें इस समय पैसों की जरूरत नहीं है। साथ ही पांच साल में इस प्रॉपर्टी से जुड़ाव भी बढ़ गया है।

विवेक फ्लैट को बेचने के लिए तैयार नहीं

विवेक के मुताबिक, शुरुआत में उन्होंने इस फ्लैट को सिर्फ निवेश के नजरिए से ही खरीदा था लेकिन समय के साथ वह इस प्रॉपर्टी से भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं। इसलिए अच्छा ऑफर मिलने के बावजूद वह इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। विवेक की इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने रिएक्शन दिया है।

लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए

एक यूजर ने कहा कि यह एक स्मार्ट निवेश रणनीति है और बेहतर विकल्प मिलने तक प्रॉपर्टी को बेचने की जरूरत नहीं है।

वहीं, एक अन्य यूजर ने बताया कि उसके पास भी नोएडा में इसी तरह का 1BHK फ्लैट है, जिसकी कीमत 35 लाख रुपये से कम है। उसके मुताबिक, इस प्रॉपर्टी से करीब 16 हजार रुपये का मासिक किराया मिल रहा है और पिछले छह वर्षों से इसे किराए पर देने में कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई।

एक अन्य यूजर ने दावा किया कि अच्छी लोकेशन वाली छोटी प्रॉपर्टी में लगातार मांग बनी रहती है। उसने रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन का भी जिक्र किया और पूछा कि क्या विवेक ने फ्लैट खरीदने के लिए कोई लोन लिया था।

एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने नोएडा के सेक्टर-76 में अपनी 3BHK प्रॉपर्टी का अनुभव साझा किया। उसके मुताबिक, उसने यह फ्लैट 78 लाख रुपये में खरीदा था और अब इसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। उसने बताया कि सोसाइटी के ब्रोकर लगातार उससे संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि क्या वह फ्लैट बेचना चाहता है।

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