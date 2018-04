IPL 2018: KKR की जीत से मालिक हुए खुश, इस बात के लिए शाहरुख ने की दिनेश कार्तिक की तारीफ

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के मालिक और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अक्सर ही अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते हैं। अगर उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं भी करती है तब भी शाहरुख बुरे वक्त में खिलाड़ियों को हौसला देते हैं। इसके अलावा अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तब वह उसकी तारीफ भी करते हैं। रविवार की जीत से किंग खान इस वक्त बेहद खुश हैं। शाहरुख ने ट्विटर पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए टीम को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक की भी तारीफ की है।

रविवार को हुए मैच में केकेआर ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) को 6 विकेट से हराया था, जिसके बाद किंग खान ने खुशी में ट्वीट कर कहा कि टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, ‘केकेआर की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। क्रिस लिन की पारी देखकर बहुत खुशी हुई। दिनेश कार्तिक टीम में बिना कोई बदलाव किए मैदान पर उतरे, बहुत अच्छा किया। रॉबिन उथप्पा और आंद्रे रसेल ने शानदार प्रदर्शन किया।’

Good team effort @KKRiders Happy to c @lynny50 come into runs. Well done @DineshKarthik to go with unchanged team. Robbie & Russel awesome

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 29, 2018