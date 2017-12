फैन ने लिया गलत नाम तो भड़के रवींद्र जडेजा, कहा- 9 साल से देश के लिए खेल रहा हूं

टेस्ट मैच के गेंदबाजों की आईसीसी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर कब्जा करने वाले रवींद्र जडेजा ने ट्विटर के माध्यम से अपने एक फैन पर गुस्से का बम फोड़ा है। शुक्रवार को ट्वीट करते हुए जडेजा ने अपने एक फैन द्वारा गलत नाम लिए जाने को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। भारत के लिए 34 टेस्ट मैच, 136 वनडे मैच और 40 टी-20 मैच खेलने वाले रवींद्र जडेजा को उस वक्त गुस्सा आ गया जब उनके एक प्रशंसक ने उन्हें अजय जडेजा कहकर संबोधित किया। बुधवार को 29वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले टीम इंडिया के ऑलराउंडर प्लेयर रवींद्र जडेजा ने सोशल मीडिया के माध्यम से फैन को उसकी गलती बताई और अपनी नाराजगी जाहिर की।

जडेजा ने अपने ट्वीट के माध्यम से यह बताया कि उनके किसी फैन ने उनकी गेंदबाजी की तारीफ की, लेकिन उनका नाम गलत लिया। उन्होंने ट्वीट किया, ‘कोई मेरे पास आया और कहा, ‘बहुत अच्छी गेंदबाजी की अजय, पिछले मैच में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की।’ देश के लिए 9 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूं और लोगों को अभी तक मेरा नाम याद नहीं हुआ।’ दरअसल अजय जडेजा ने भी देश के लिए 1992 से 2000 तक क्रिकेट खेला था। उन्होंने कुल 15 टेस्ट मैच और 196 वनडे मैच खेले थे।

Someone came to me and said“well ball ajay. you bowled brilliantly in last match”.played 9 years of international cricket for country and still ppl dont remember my name.#stupidity #gavaar

