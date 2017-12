क्रिकेटर आर अश्विन ने आधार कार्ड लिंकिंग पर किया ऐसा ट्वीट कि लोग बोले- इंजीनियर दिख गया भाई!

आधार कार्ड को पैन कार्ड, बैंक अकाउंट व मोबाइल सिम जैसी सेवाओं से जोड़ने की समयसीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हर सेवा में अलग से आधार कार्ड लिंक कराने के झंझट ने लोगों को हताश कर रखा है। सोशल मीडिया पर आधार कार्ड लिंकिंग को लेकर खूब चुटकुले बन रहे हैं। रमेश श्रीवत्‍स ने कहा, ”मेरा फोन पहले ही मेरे बैंक अकाउंट से लिंक था। मेरा बैंक अकाउंट पहले से ही पैन से लिंक था। मेरा पैन मेरे आधार से लिंक है और अब मुझे अपना आधार मेरे फोन से लिंक कराना है। और फिर, मुझे अपना आधार अपने बैंक अकाउंट से लिंक कराना होगा। ये किस परेशानी में हम उलझ गए हैं।” इसी पर ट्वीट करते हुए क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने गणित का एक टर्म इस्‍तेमाल किया। अश्विन ने श्रीवत्‍स के ट्वीट को कोट कर कहा, ”आपको मतलब LHS=RHS?” अश्विन का ये जवाब देखकर लोगों को ध्‍यान आया कि वह इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं। अद्वैत श्रीवास्‍तव ने कहा, ”वह इंजीनियरिंग के स्‍टूडेंट थे। इंजीनियरिंग स्‍टूडेंट को मैथ्‍स की अच्‍छी जानकारी होती है। क्रिकेट फील्‍ड में अपना टैलेंट दिखाने के बाद वह अब मैथमेटिक्‍स का टैलेंट दिखा रहे हैं।”

My phone was already linked to my bank account.

My bank account was already linked to my PAN.

My PAN has been linked to my Aadhaar.

And now I have to link my Aadhaar to my phone.

And then, I have to link my Aadhaar to my bank account.

What a mesh, we have got ourselves in.

— Ramesh Srivats (@rameshsrivats) December 8, 2017