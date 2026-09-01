बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिसमें वे गोरखपुर शहर की तारीफ कर रहे हैं। इस दौरान वे जोश में गोरखपुर की तुलना स्पेन से करते हैं, सामने बैठे सीएम योगी आदित्य नाथ उनका यह अंदाज देख हंसने लगते हैं। वीडियो की अब चर्चा हो रही है, चलिए बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है?

वायरल वीडियो में रवि किशन ने गोरखपुर की तारीफ करते हुए उत्तर प्रदेश के इस शहर की तुलना स्पेन से की। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की मौजूदगी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, ‘मुझे गोरखपुर स्पेन जैसा लगता है, कोई आंख का अंधा है तो मैं क्या करूं।’ रवि किशन ने गोरखपुर को “स्मार्ट सिटी” बताया और कहा कि उन्हें इसके विकास पर गर्व है। उनका यह अंदाज देखकर वहां मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, मंत्री स्वतंत्र देव, संजय निषाद हंसने लगे।

रवि किशन का दिखा भोजपुरिया अंदाज

रवि किशन भोजपुरी में बोल रहे थे और बिना नाम लिए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा- ‘मुझे गोरखपुर पर गर्व है, हमके लगेला गोरखपुर स्पेन है। हमें लगेला गोरखपुर अद्भुत जगह है। हमें लगेला की गोरखपुर स्मार्ट सिटी हवे। मैं कई जगह गया हूं। अगर केहू आंख के अंधा बा त हम का करी। जेके कुछ नाहीं दिखत बा।’

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‘मुझे गोरखपुर स्पेन जैसा लगता है, कोई आंख का अंधा है तो मैं क्या करूं’- पर लोगों का रिएक्शन

रवि किशन की इतनी कही हुई बात अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। उन्होंने यह बयान बशारतपुर में नवनिर्मित कल्याण मंडपम के उद्घाटन के दौरान दिया। इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि बनारस क्योटो लग रहा था और अब गोरखपुर स्पेन लग रहा है। एक ने कहा कि अगर गोरखपुर स्पेन है, तो कानपुर स्विट्ज़रलैंड है। एक अन्य शख्स ने कहा कि रवि किशन को लगता है कि वे किसी भोजपुरी फ़िल्म की शूटिंग कर रहे हैं। तीसरे का कहना है कि अगला एल क्लासिको गोरखपुर में होगा।

लगता है हाल फिलहाल में ‘मनी हाइस्ट’ सीरीज़ देखी है

एक शख्स ने कहा कि शायद उन्होंने हाल ही में ‘मनी हाइस्ट’ सीरीज़ देखी है… इसीलिए उन्होंने यूपी की तुलना स्पेन से की। एक अन्य का कहना है कि जब आप किसी एक्टर को चुनते हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? काम कम, एक्टिंग ज़्यादा। कुछ भी बकते हैं, यह फिल्म का ऑडिशन चल रा है क्या । खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

यहां देखिए वीडियो-