रवीना टंडन ने नरेश अग्रवाल को बताया वाहियात इंसान, टि्वटर पर यूं निकाली भड़ास

सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद ही विवादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए जयाप्रदा को नाचने वाली करार दे दिया। जि पर खुद बीजेपी के नेता भी असहज हो उठे और सुषमा स्वराज ने उनके बयान को अस्वीकार्य बताया। अपने विवादित बयानों के लिए चर्चित नरेश अग्रवाल ने बाद में बयान के लिए खेद भी जताया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर नरेश अग्रवाल की लोग जमकर खिंचाई कर रहे हैं। अभिनेत्री रवीना टंडन ने ट्वीट कर नरेश अग्रवाल पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने नरेश अग्रवाल को वाहियात इंसान करार दिया। ट्वीट कर कहा,”वाहियात आदमी। कितना शर्मनाक है कि ऐसे लोग हमारे नाेता कहलाते हैं और राज्यसभा में बैठते हैं।आज हमारे पूर्वज रहते तो वे यह गिरता स्तर देखते।”

Disgusting chap. How ashamed that these kind of people “sit” and are called our “leaders” in the Rajya Sabha. If only our founding fathers lived to see the degradation. https://t.co/kfZIm1G2Hq

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) March 13, 2018