मध्यप्रदेश के रतलाम शहर में मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात चोरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अनोखा तरीका अपनाते हुए पीपीई किट पहनकर जेवरात की दुकान में सेंध लगाई और करीब दो लाख रुपये के गहने व 20,000 रुपये नकद ले उड़े।

पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह वारदात दुकान के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

माणक चौक थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि यह वारदात शहर के सर्राफा बाजार से जुड़े चौमुखीपुल क्षेत्र की एक दुकान में हुई। उन्होंने बताया,”कम से कम दो चोर दरवाजे की कुंडी तोड़कर दुकान में दाखिल हुए थे। वे सोने-चांदी की नकल वाली धातु के दो लाख रुपये के गहने और 20,000 रुपये नकद चुरा ले गए।”

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PPE किट पहनने का लगाया दिमाग

दुकान में लगे CCTV फुटेज में तीन चोर दिखाई दे रहे हैं। वे PPE किट पहने हुए हैं और चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। उनके हाथों में टॉर्च भी थी। फुटेज के मुताबिक, चोर बुधवार रात करीब 3:50 बजे दुकान के अंदर दिखाई दिए।

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थाना प्रभारी ने बताया कि जेवरात दुकान में चोरी की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि चोरों के मोटरसाइकिल से घटनास्थल पर पहुंचने की जानकारी मिली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की कोशिश जारी है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) किट का इस्तेमाल आमतौर पर चिकित्सा कर्मियों द्वारा संक्रमण के खतरे से बचाव के लिए किया जाता है।

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