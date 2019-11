लता मंगेशकर का गाना गा कर रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बनीं रानू मंडल इन दिनों सोशल मीडिया ट्रोल्स के निशाने पर हैं। पिछले कुछ वक्त से वह कई बार ट्रोलिंग का शिकार हो चुकी हैं। एक बार फिर से उनके एक वीडियो को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इस वीडियो पर ट्रोल करने वाले ज्यादातर लिख रहे हैं कि अब तो इसका करियर ही चौपट हो गया। दरअसल जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें रानू मंडल के साथ वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त भी नजर आ रही हैं। करीब महीना भर पहले बरखा दत्त ने अपने शो में रानू मंडल का इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू की एक छोटा सी क्लिप इन दिनों सोशल मीडिया में रानू मंडल के साथ ही बरखा दत्त दोनों की ट्रोलिंग का कारण बन रही है।

दरअसल जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है उसमें बरखा रानू मंडल से कहती हैं कि एक गाना गा कर सुना दीजिए। इस पर रानू कहती हैं कि वो गा देती हूं जो हिमेश जी के साथ गाया था। बरखा कहती हैं कि ठीक है वही गाना सुना दीजिए। रानू मंडल माइक अपने हाथ में लेती हैं और गाने के लिए माहौल बनाती हैं। लेकिन थोड़ी देर तक उनके गले से आवाज ही नहीं निकली। इसपर रानू थोड़ा सा परेशान होते हुए कहती हैं कि ओह माय गॉड..आई फॉगेट इट( हे भगवान मैं भूल गई)। ये वाक्य सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे वह कह रही हों कि आई फॉक इट इट।

रानू मंडल के मुंह से इंगलिश का ये वाक्य सुन लोग उनका मजाक बना रहे हैं। सोशल मीडिया में वीडियो क्लिप शेयर करते हुए ऐसे लोग लिख रहे हैं कि लगता है रानू साल 2019 की सबसे बड़ी गलती हैं। वहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि रानू तो ऐसे बोल रही हैं जैसे इन्होंने ढेर सारे गाने गा लिए हों।

वहीं बरखा दत्त को भी लोग इस क्लिप पर ट्रोल कर रहे हैं। कुछ यूजर्स उन्हें पनौती बताते हुए लिख रहे हैं कि ये रानू मंडल का करियर खत्म करवा कर मानेंगी।

OMG….. that’s the end of legendary Ranu Mondal’s career. Why do you do this Barkha pic.twitter.com/aApjo94qDy — desi mojito (@desimojito) November 28, 2019

Barkha and her blackMagic on Ranu Mondal …. Watch till end pic.twitter.com/vgSgmpP0xG — Srikanth (@srikanthbjp_) November 29, 2019

Oh my god! Oh my god!! Pleez watch till end. Pleeez. Pleez. pic.twitter.com/5S0m1jQkMm — Deep (@dipti_o) November 28, 2019

She is so busy n hv sang so many songs!! How can she remember all of them??? — Deshbhakt (@Deshbhakt987) November 29, 2019

Panauti ka saaya is par bhi pad gaya. That’s why she fokket it. — Shankar V Iyer (@ShankarVIyer4) November 28, 2019

Ronu and Mamta studied English in same school? — Kanny (@Kanny89143341) November 28, 2019

No wonder u forget it…panauti touched you… u r a goner — Joe Njarakatt (@JNjarakad) November 28, 2019

Career chopat ho gya ab iska bhi — Chaurasiya Ji (@Follow_bak_alws) November 28, 2019

बता दें कि अभी हाल ही में रानू मंडल अपने मेकअप को लेकर भी सोशल मीडिया में बुरी तरह ट्रोल हुई थीं। जिस सोशल मीडिया ने रानू मंडल को स्टार बनाया था उसी के द्वारा रानू को ट्रोल होता देख उनकी मेकअप आर्टिस्ट तक को ओरिजनल विडियो के साथ सामने आना पड़ा था।

उससे पहले रानू मंडल सेल्फी लेने वाली फैन को डांटने के चक्कर में ट्रोल हुई थीं। तब लोगों ने ये तक कह दिया कि एक गाने से इतना ज्यादा एटीट्यूड इनमें आ गया है तो आगे पता नहीं क्या करेंगी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App