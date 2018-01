बाउंसर से घायल बल्लेबाज का वीडियो हुआ था वायरल, गौतम गंभीर के एक ट्वीट ने खत्म किया दो टीमों का तनाव

रणजी ट्रॉफी का फाइलन मैच भले ही दिल्ली की टीम विदर्भ से हार गई हो। मगर दिल्ली के बल्लेबाज गौतम गंभीर ने अपने एक ट्वीट से साबित किया कि क्रिकेट जेंटलमेन गेम है। गंभीर ने टि्वटर एक मैसेज पोस्ट कर न सिर्फ लाखों लोगों का दिल जीता। बल्कि टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची दो टीमों टीम के बीच का तनाव भी जड़ से मिटा दिया। गंभीर ने दिल्ली के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें दूसरे नंबर पर आने में कोई शर्म नहीं आ रही है। जो हुआ, उससे सीखकर यह भविष्य की तैयारी करने का वक्त है। मगर खुद पर गर्व भी महसूस करना चाहिए। गंभीर की इस प्रतिक्रिया पर विदर्भ के कप्तान ने गंभीर के ट्वीट का जवाब दिया। शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया कहते हुए वह बोले कि दिल्ली को हराना इतना आसान नहीं था। इससे पहले दोनों टीमों के मैच से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था, जो ब्लीड धोनिज्म नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया था। विदर्भ टीम का बल्लेबाज इसमें दिल्ली के गेंदबाज की फेंकी हुई बाउंसर से घायल हो जाता है। गेंद की गति इतनी तेज थी कि वह तुरंत वहीं गिर पड़ता है। सोशल मीडिया पर इसी को लेकर लोगों ने दिल्ली के खिलाड़ियों पर सवाल उठाए थे कि दूसरी टीम का खिलाड़ी दर्द से पिच पर कराह रहा था और वे तमाशबीन बने थे।

गंभीर ने इसी बाबत ट्वीट किया, “सीजन में दिल्ली ने जिस तरह से मैच खेले, मुझे उस पर गर्व है। विदर्भ के बाद दूसरे नंबर पर आने में कोई शर्म नहीं महसूस हो रही है। चलिए बीते हुए कल से सीखते हैं और आने वाले कल के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन खुद पर गर्व भी महसूस करें।”

Proud of the way my entire group, Delhi played the season. No shame in being second to a better team in Vidarbha. Let’s learn from the past n plan for the future but be proud of ur self…very proud @BCCI @BCCIdomestic

