कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने ट्वीट कर लिखा है कि जबसे कंगना ने मोदी जी को सपोर्ट किया है और नेशनलिस्ट फिल्म मणिकर्णिका बनाई है..तभी से ये सो कॉल्ड लिबरल्स उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। ये सब कहते हुए कंगना ने सरकार से ऐसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील भी कर डाली है।

दरअसल कंगना रनौत की फिल्म जजमेंटल है रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के एक गाने की रिलीज के लिए मेकर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना रनौत ने एक पत्रकार पर कुछ सवाल दाग दिए। इसपर पत्रकार ने उन्हें काउंटर किया। देखते ही देखते तूतू मैमैं से बात आगे निकल गई और वहां हंगामा होने लगा। इस पूरे हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया में भी आया।

#WATCH Kangana Ranaut has a spat with a reporter, accuses him of smear campaign, at the 'Judgementall Hai Kya' song launch event in Mumbai. (07.07.2019) pic.twitter.com/sNuWduY3yg

— ANI (@ANI) July 8, 2019