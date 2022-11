Rampur Bypoll: केपी मौर्य ने आजम खान पर कसा तंज, बोले- चुनाव प्रचार से अधिक इलाज की जरूरत है, यूजर्स ने ऐसे ली चुटकी

Rampur Bypoll: यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आजम खान घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा!

सपा नेता आजम खान (फोटो- ANI)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram