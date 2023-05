UP: चलती स्कूटी पर रोमांस करने लगे लड़के, वायरल हुआ वीडियो

चलती स्कूटी पर दोनों युवक रोमांस करते दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

रामपुर में बाइक पर रोमांच करते लड़कों का वीडियो वायरल (फोटो सोर्स- वायरल वीडियो/स्क्रीनग्रैब)

ऐसे कई वीडियो सामने आये जिसमें चलती बाइक या स्कूटी पर कपल रोमांस करते दिखाई दिए। मेट्रो में रोमांस करते कपल के कई वीडियो सामने आये लेकिन अब उत्तर प्रदेश के रामपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक चलती स्कूटी पर रोमांस करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो देखने पर प्रतीत हो रहा है कि स्कूटी पर तीन लोग सवार हैं। रामपुर का बताया जा रहा है वीडियो बताया जा रहा है कि वीडियो उत्तर प्रदेश के रामपुर का है, जहां दो युवक स्कूटी से सफ़र कर रहे हैं। इसी दौरान वह किस करते हैं। चलती स्कूटी पर दोनों युवक रोमांस करते दिखाई दे रहे हैं। किसी ने इसका वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया यूजर्स इस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं @Irfan76173931 यूजर ने वीडियो शेयर कर लिखा है कि ये समलैंगिक जोड़े सार्वजनिक स्थानों पर किस प्रकार की हरकतें कर रहें हैं क्या हमारे शहर में इस चीज को प्रतिबंधित नहीं किया गया है? पवन नाम के यूजर ने लिखा कि यार, अपना रामपुर तो काफी तरक्की कर रहा है। @vipinkahin यूजर ने लिखा, “लखनऊ के बाद अब रामपुर में भी सरेराह अश्लीलता फैलाई जा रही है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और अश्लीलता फैलाने में इन पर कार्रवाई तो बनती है।” देश किस ओर जा रहा है।

वीडियो रामपुर कि बताई जा रही। pic.twitter.com/vmHr8uSMDA — Priya singh (@priyarajputlive) May 31, 2023 @RustamAli007 यूजर ने लिखा, “OMG यह तीनों बॉयज हैं, इस कलयुग में क्या क्या देखना पड़ रहा है?” @HellHeavenHere यूजर ने लिखा, “ये क्या हो गया है लोगों को? अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं, साथ ही दूसरों की जान के लिए खतरा बनते हैं।” एक अन्य यूजर ने लिखा कि आजकल तो इस तरह के कई वीडियो सामने आ रहे हैं, रोक नहीं लग रही है मतलब पुलिस फेल है। Also Read मोर के साथ नाचते दिखे आचार्य धीरेंद्र शास्त्री, वायरल वीडियो पर आ रहे ऐसे रिएक्शन सोशल मीडिया पर जब तीनों युवकों का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस से कार्रवाई की मांग हुई। हालांकि नंबर प्लेट ठीक से वीडियो में नहीं दिख रहा है। रामपुर पुलिस ने वायरल वीडियो के संबंध में कहा है कि वाहन की नंबर प्लेट में वाहन का नंबर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है सीसीटीवी के माध्यम से वाहन की जांच कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

