जम्‍मू-कश्‍मीर में बीजेपी-पीडीपी के बीच गठबंधन टूटने के बाद राज्‍यपाल शासन लागू हो गया है। राज्यपाल एनएन वोहरा ने बुधवार (20 जून) को विधानसभा को निलंबित कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा को भंग करने की मांग की थी, ताकि राज्य में चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू हो सके। बीजेपी ने 19 जून को अचानक पीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार से नाता तोड़ लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस्तीफा दे दिया, और राज्य सरकार गिर गई। बीजेपी के इस कदम को 2019 के आम चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। जम्‍मू-कश्‍मीर के वर्तमान राजनैतिक हालात पर मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने टिप्‍पणी करते हुए विपक्षी दलों को महागठबंधन करने का सुझाव दिया है।

गुहा ने ट्विटर पर लिखा, ”भाजपा का अलग-थलग करने और विभिन्‍न क्षेत्रों, धर्मों के बीच सद्भाव बढ़ाने के लिए जम्‍मू-कश्‍मीर को नेशनल कॉन्‍फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, कम्‍युनिस्‍ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्‍सवादी) और गैर दलीय लोकतंत्रवादियों के महागठबंधन की जरूरत है।” गुहा का यह ट्वीट कई लोगों को नागवार गुजरा और उन्‍होंने अपनी असहमति दर्ज कराई।

सुनीत लूथरा ने लिखा, ”सच में, इस गठबंधन से राज्‍य को कैसे मदद मिलेगी? एक गठबंधन की भूमिका केवल बीजेपी को दूर रखना तो हो नहीं सकती।” प्रदीप सिंह ने लिखा, ”कश्‍मीर में पिछले 67 सालों से बीजेपी अलग-थलग थी। क्‍या इस दौरान जो हुआ, उसके लिए आप भाजपा को जिम्‍मेदार ठहराते हैं?”

J&K needs a Mahagatbandhan of NC, PDP, Congress, CPI(M) and non party democrats to isolate the BJP on the one hand and promote harmony between regions and religions on the other. — Ramachandra Guha (@Ram_Guha) June 19, 2018

Really. How will this alliance help the state? The role of the alliance can’t be just be to keep the BJP away. — Suneet Luthra (@suneetluthra) June 20, 2018

I feel ashamed to read your book for academic purpose. — WamsyMohan (@MohanWamsy) June 20, 2018

Hundred of javans sacrifice their life by terrorist attack. On that time jk don't need mahagatbandhan?Now jk need mahagatbandhan What atweet — Sathish Podila (@PodilaSathish) June 20, 2018

And what great achievement happened in J&K when BJP was not in power for decades? What else but terror and separatism? — Sankrant Sanu सानु (@sankrant) June 20, 2018

BJP was isolated in Kashmir for the last 67 years. Do you hold bjp responsible whatever happened during this period? — Pradeep Singh (@23pradeepsingh) June 21, 2018

Correction : J&K needs a Mahagatbandhan of NC, PDP, Congress, CPI(M) and non party democrats to give a free hand to radical elements in kashmir & protect their "human rights". Also army will be restricted & pelting stones should be made legal. — Un-bhadralok bangali (@goonereol) June 19, 2018

This is better Mr Guha…Openly admitting your political inclination. Unlike other urban Naxals: hiding behind garb of academics, journalism, social work & religion. Why claim to be an innocent, unbiased historian, when you have an agenda to run. — Pradyumna Mishra (@Prady_Mi) June 21, 2018

