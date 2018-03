पीएम मोदी को राखी बांधकर खुश हो उठीं 103 साल की विधवा, 50 साल पहले खोया था भाई

देशभर में आज (7 अगस्त) रक्षाबंधन का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस त्योहार को मनाया। पीएम मोदी ने यह रक्षाबंधन इस तरीके से मनाया, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर इसकी तस्वीरें शेयर की गई है। दरअसल पीएम मोदी ने 103 साल की महिला शरबती देवी को अपने आवास 7 आरसीआर बुलवाकर उनसे राखी बंधवाई। जिसके बाद शरबती देवी की चेहरे की खुशी देखती ही बनती है।

पीएमओ के मुताबिक 103 साल की विधवा महिला शरबती देवी ने पीएम आवास का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। शरबती देवी 50 साल पहले अपने भाई को खो चुकी हैं और वह हमेशा उन्हें याद करती हैं। खासकर रक्षाबंधन के त्योहर पर। इस बारे में शरबती देवी के बेटे ने प्रधानमंत्री को लिखा था और उन्हें इस बार में बताया। जिसके बाज पीएम मोदी ने शरबती देवी और उनके परिवार को अपने आधिकारिक आवास पर बुलाया। शरबती देवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और उनकी कलाई पर राखी बांधने को लेकर बेहद खुश थी। इसके बाद पीएम मोदी और शरबती देवी ने बातचीत भी की। पीएमओ की ओर से इस अनमोल छड़ की तस्वीरें शेयर की गई हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल के बच्चों से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया।

Smt. Sharbati Devi was extremely delighted to meet the PM & tie a Rakhi. They had a wonderful interaction today. pic.twitter.com/eBscaolvOG — PMO India (@PMOIndia) August 7, 2017

Her son wrote to the Prime Minister and subsequently, the Prime Minister invited Smt. Sharbati Devi and her family to his residence today. pic.twitter.com/9nmvYaOgbt — PMO India (@PMOIndia) August 7, 2017

वीआईपीज ने कैसी मनाया रक्षाबंधन

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुस्लिम महिलाओं और किसानों की पत्नियों से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। मुस्लिम महिलाओं और किसानों की पत्नियों ने सीएम को कर्ज माफी और सुशासन प्रदान करने के लिए शुक्रिया अदा किया। वहीं, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी सुरक्षा करने वाले कमांडोज को राखी बांधी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायजू और उनके बेटे तथा मंत्री नारा लोकेश ने टीडीपी के मंत्रियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। पीएम मोदी के ‘नए दोस्त’ बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हर बार की तरह पेड़ को राखी बांधकर पेड़ों को बचाने का संदेश दिया।

Smt. Sharbati Devi, a 103 year old widow, today visited the PM’s residence, and tied a Rakhi on PM @narendramodi‘s wrist. pic.twitter.com/IwRq1QiBhj — PMO India (@PMOIndia) August 7, 2017

