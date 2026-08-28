Raksha Bandhan 2026: देशभर में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। भाई-बहन के प्रेम का यह पवित्र रिश्ता अनमोल है। आज के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #rakshabandhan ट्रेंड कर रहा है।

राखी बांधने के बाद भाई-बहनों के बीच गिफ्ट, पैसे और मिठाई को लेकर जो प्यारी नोक-झोंक होती है, उसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में बहन पहले छोटे भाई को कूटती है फिर उसे राखी बांधती है क्योंकि वह राखी बंधवाने में शैतानी कर रहा है।

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इन वीडियो को देखकर हमें भी अपने बचपन का त्योहार याद आ जाता है। भाई-बहन का रिश्ता खट्टा-मिठा होता कभी लड़ाई तो कभी ढेर सारा प्यार। पल में लड़ते भी हैं रोते भी हैं और फिर गले भी लगा लेते हैं, बचपन मासूम होता है और दुनियादारी से परे होता है। बचपन में सबसे करीबी रिश्ता भाई-बहन का होता है। भाई-बहन के प्यार और नोंक- झोंक की ऐसी ही कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

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वहीं कुछ वीडियो ऐसे हैं जो भाई-बहन के प्यार और केयर को दिखा रहे हैं। लोगों के ये दो पसंदीदा वीडियो हैं जो बहुत अच्छे से दिखाते हैं कि भाई-बहन का प्यार कैसा होता है। पहले वीडियो में एक छोटा भाई सड़क पर एक कुत्ते से अपनी बहन की रक्षा करता है। दूसरे वीडियो में, जब एक कुत्ता बहन का पीछा करता है तो भाई तुरंत उसे भगाने के लिए दौड़ता है। भाई-बहन का सच्चा प्यार!

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इस साल रक्षाबंधन पर कई सालों के बाद शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। लेकिन चंद्र ग्रहण के साथ पंचक रहेगा। आइए जानते हैं राखी बांधने का सही समय, विधि, मंत्र, उपाय, नियम सहित अन्य जानकारी और अधिक पढ़े…

पहले कूटा फिर गले लगाया

Childhood memories, tiny fights and a whole lot of love. This Raksha Bandhan, tell your brother or sister how special they really are. Happy Raksha Bandhan! #RakshaBandhan #Rakhi2026 #BrotherSisterLove



pic.twitter.com/Is2pgkN0Da — Nandhu (@MaheshNagi47045) August 28, 2026

“साल भर एक ही राखी बांधती हूं, इतने पैसे में क्या होता है।” भाई का रिएक्शन देख लोग लोट-पोट हो रहे हैं।

मिठाई पर छीना-झपटी

दूसरे वीडियो में भाई-बहन आखिरी काजू कतली के लिए लड़ते दिख रहे हैं। यूजर्स बोले- हर घर की कहानी।

They fight like enemies, laugh like best friends, and love like no one else. 🥹❤️

Because that’s what being siblings is all about.

Happy Raksha Bandhan! 🪢✨#HappyRakshaBandhan pic.twitter.com/fllY99JdNq — Saru (@Sunita_kumari_) August 28, 2026

बहन की रक्षा करता भाई

These are two of my favorite videos that perfectly show what the love between a brother and sister looks like. In the first, a little brother protects his sister from a dog on the street. In the second, a brother immediately runs to scare a dog away when it chases his sister.… pic.twitter.com/J6ZjNAgyoe — Byomkesh (@byomkesbakshy) August 28, 2026

खिलौने के लिए लड़ाई

Dance Face Off Between Little Brother & Older Sister after a fight 😍🔥😂❤️ pic.twitter.com/nRDB3GNTja — Rosy (@rose_k01) February 16, 2026

मारा-मारी करते भाई-बहन

तू क्या करेगा लड़की है?

Fight between Brother and Sister 💔. https://t.co/uV1umgbzAf pic.twitter.com/G0ckOdeIT2 — DemonX (@OurLifeWithX) March 19, 2026

रक्षाबंधन तो भाई-बहन के प्यार का त्योहार है