Raksha Bandhan Traffic Jam: रक्षाबंधन पर दिल्ली एनसीआर में महाजाम की तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों ने एक्स पर रोड जाम के वीडियो शेयर कर बताए हैं कि कैसे वे 8-8 घंटे जाम में गाड़ियां रेंगती रहीं और वे जाम में फंसे रहे। त्योहार परिवार के साथ समय बिताने के लिए होते हैं। इस साल रक्षाबंधन शुक्रवार को मनाया जा रहा है, इसलिए दिल्ली-NCR के कई लोगों ने लंबे वीकेंड का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए घर जाने या रिश्तेदारों से मिलने का प्लान बनाया।
हालांकि, इसकी वजह से गुरुवार शाम को दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) की सड़कों पर अफरातफरी मच गई। त्योहार से पहले NCR से बाहर निकलने की होड़ और ऑफिस के समय के रेगुलर ट्रैफिक की वजह से दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद और गुड़गांव में भारी ट्रैफिक जाम लग गया।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (DME) सबसे ज़्यादा प्रभावित रास्तों में से एक था, जहां कई जगहों पर गाड़ियां रेंगती हुई नज़र आईं। एक्सप्रेसवे के पास बनी ऊंची रिहायशी सोसायटियों से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में सड़कों पर गाड़ियों की कभी न खत्म होने वाली कतारें दिखाई दीं।
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गुड़गांव से गाज़ियाबाद तक
एक्स यूज़र सुनंदा आचार्य ने ऐसा ही एक वीडियो पोस्ट किया। “गाज़ियाबाद में ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम! त्योहार की यात्रा ट्रैफिक की मुसीबत में बदल गई!” रिपोर्ट के मुताबिक, DME पर एक एग्जिट के पास ट्रैफिक जाम की एक बड़ी समस्या देखी गई, जहां आठ-लेन वाली सड़क सिकुड़कर सिर्फ़ दो लेन की रह जाती है। जब चौड़ी सड़क से गाड़ियां एक मोड़ के पास संकरे हिस्से में पहुंचती हैं तो ट्रैफ़िक की रफ़्तार काफ़ी धीमी हो जाती है, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। NCR में त्योहारों की भीड़ का असर सिर्फ़ गाज़ियाबाद में ही नहीं दिखा। गुड़गांव में भी भारी जाम देखने को मिला, क्योंकि लोग लंबे वीकेंड से पहले शहर से बाहर निकलने के लिए सड़कों पर निकल आए थे।
भूपेंद्र सिवाग ने गुड़गाँव से ट्रैफ़िक की स्थिति दिखाते हुए वीडियो और तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने लिखा, “आज दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, मेरठ—हर जगह ट्रैफ़िक जाम है! ऐसा लगता है कि लोग रक्षाबंधन के इस लंबे वीकेंड पर इन शहरों से सिर्फ़ घूमने-फिरने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए इन शहरों से भागने के लिए निकल रहे हैं!” सिवाग ने कहा, “मैं भी साइबर सिटी इलाके के आस-पास 45 मिनट तक ट्रैफिक जाम में फंसा रहा।”
‘जल-जमाव, जाम और न जाने क्या-क्या’
ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों में ऑनलाइन गुस्सा दिखा; यात्रियों ने सोशल मीडिया पर घंटों तक फंसे रहने के अपने अनुभव शेयर किए। एक यूज़र ने लिखा, “गुड़गांव से मेरठ 8 घंटे में! NHAI का शुक्रिया।” एक और यूज़र ने कमेंट किया, “जल-जमाव, जाम और न जाने क्या-क्या। #गुरुग्राम में एक और आम दिन!” एक तीसरे यूज़र ने प्राइवेट गाड़ियों पर निर्भरता को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया। “इतनी सारी कारें जिनमें सिर्फ़ एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो यात्री हैं और जो सड़क पर इतनी जगह घेर रही हैं, ये खराब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दिखाता है।” एक और यात्री ने एयरपोर्ट से जुड़ी अपनी परेशानी बताई। “हमें T2 IG एयरपोर्ट से अक्षरधाम पहुँचने में 3 घंटे लगे।”
इलाके के बस स्टॉप पर भी भारी भीड़ देखी गई, जहां लोग राज्य परिवहन की बसों में चढ़ने के लिए जमा हुए थे। रक्षाबंधन के लिए कई लोग अपने घर जा रहे थे, इसलिए आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, मथुरा, कानपुर, लखनऊ और दूसरे ज़िलों की ओर जाने वाली बसों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई।
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