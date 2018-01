आशुतोष, विश्वास का कटा पत्ता तो कपिल मिश्रा ने किया ट्वीट: ‘घोड़ों को मिलती नहीं घास, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश’

आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के लिए तीन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। आप ने राज्यसभा टिकट के प्रबल दावेदार माने जाने वाले आशुतोष को टिकट नहीं दिया है, इसके अलावा पार्टी से बागी रुख अख्तियार किये कुमार विश्वास को भी पार्टी से निराशा हाथ लगी है। पार्टी के इस फैसले पर आप के दूसरे बागी नेता कपिल मिश्रा ने तल्ख टिप्पणी की है। कपिल मिश्रा ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर पार्टी के फैसले पर तंज कसा है। कपिल मिश्रा ने लिखा, ‘ गधे हंस रहे “आम आदमी” रो रहा है, AAP में देखो ये क्या हो रहा है। घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो।’ इसके अलावा उन्होंने अपने ट्वीट से आप नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है। कपिल मिश्रा ने दूसरे ट्वीट में लिखा है, ‘घातक है, जो देवता-सदृश दिखता है, लेकिन, कमरे में गलत हुक्म लिखता है, जिस पापी को गुण नहीं; गोत्र प्यारा है, समझो, उसने ही ‘आंदोलन” को मारा है।

बता दें कि आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और सुशील गुप्ता को राज्यसभा को टिकट देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे कपिल मिश्रा कभी अरविंद केजरीवाल के अहम सिपहसालारों में से थे। लेकिन साल 2017 में ही केजरीवाल ने मंत्रिमंडल से उनकी छुट्टी कर दी थी। इसके बाद कपिल मिश्रा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। कपिल मिश्रा के इस ट्वीट पर लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘यूं तो मैं आपकी बातों पर यकीन नहीं करता लेकिन इस बार आप सच कह रहे हैं।’ एक यूजर ने कहा कि अब इस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी नहीं, बनिया पार्टी रख देना चाहिए।’ एक यूजर कहते हैं, ‘ मिश्रा जी, बनिये को आप नही पहचानते क्या? घाटे का सौदा ना करता। अब फायदा किस का है?।’

Sometimes, I did not agree with you.. but this time, I am appreciate ur true words..

— Pawan PanT (@Pawanpant91) January 3, 2018