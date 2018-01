आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के तौर पर संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एन डी गुप्ता के नामों की घोषणा कर दी है। बता दें कि संजय सिंह पार्टी के जाने-माने चेहरे हैं। जबकि सुशील गुप्ता दिल्ली के एक कारोबारी हैं और एन डी गुप्ता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सुशील गुप्ता कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। 2013 में सुशील गुप्ता कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने दावा किया है कि उन्होंने 28 नवंबर को पार्टी तब छोड़ी जब उन्हें राज्यसभा में भेजने का वादा किया गया। कांग्रेस में रहने के दौरान सुशील गुप्ता केजरीवाल सरकार के खिलाफ काफी सक्रिय रहे। राज्यसभा के लिए आप की ओर से उनकी उम्मीदवारी पर मुहर लगने के बाद अब एक पोस्टर चर्चा में हैं। इस पोस्टर में सुशील गुप्ता अरविंद केजरीवाल सरकार से 854 करोड़ रुपये का हिसाब मांग रहे हैं। पोस्टर में सुशील गुप्ता ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने 854 करोड़ रुपये केजरीवाल ने प्रचार में खर्च किये हैं। इस मुद्दे के खिलाफ सुशील गुप्ता ने दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया था।

इधर बुधवार को सुशील गुप्ता का नाम बतौर राज्यसभा उम्मीदवार कंफर्म होने के बाद दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने एक ट्वीट किया। अजय माकन ने लिखा, ’28 नवंबर को सुशील गुप्ता मेरे पास अपना इस्तीफा देने आए, मैने पूछा-क्यों?, इसके जवाब में सुशील गुप्ता ने कहा-“सर,मुझे राज्य सभा का वायदा करा है” इसके बाद मुस्कुराते हुए मैंने कहा-संभव नहीं है। इस पर उनका जवाब था- “सर आप नहीं जानते..।” इसके बाद अजय माकन ने कहा, ’40 दिनों से भी कम समय में…अब जितना कम कहा जाए अच्छा है, अन्यथा सुशील एक अच्छे आदमी हैं और अपने चैरिटी के कामों के लिए जाने जाते हैं।’ इस ट्वीट के साथ ही अजय माकन ने सुशील गुप्ता का इस्तीफा पत्र उनके साथ अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की है।

