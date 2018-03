राज्‍यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस ने अपने कई उम्‍मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्‍यादा चर्चा है वरिष्‍ठ पत्रकार कुमार केतकर के नाम की, जिन्‍हें कांग्रेस ने महाराष्‍ट्र से उम्‍मीदवार बनाया है। 72 वर्षीय केतकर को पद्मश्री मिल चुका है और वे चार दशकों से भी ज्‍यादा समय से प‍त्रकारिता में सक्रिय रहे हैं। पार्टी ने इसका स्‍वागत करते हुए कहा है कि ‘कांग्रेस ने एक सेक्‍युलर व्‍यक्ति को मौका दिया है।’ केतकर ‘दैनिक दिव्‍या मराठी’ के मुख्‍य संपादक हैं और द इकॉनमिक टाइम्‍स और हमारे मराठी सहयोगी ‘लोकसत्‍ता’ संग काम कर चुके हैं। केतकर ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कई बार ‘नेहरू-गांधी की विरासत को खत्‍म करने’ का आरोप लगाया है।

केतकर को कांग्रेस की ओर से राज्‍यसभा उम्‍मीदवार बनाए जाने पर सोशल मीडिया में बिखरी हुए प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। पत्रकारिता जगत की हस्तियों ने इसे सही फैसला बताया है, वहीं कई लोगों ने इसपर मजेदार चुटकुले बनाए। इनमें नामी पत्रकारों पर चुटकी ली गई जिन्‍हें राज्‍यसभा के लिए उम्‍मीदवार नहीं बनाया गया। शिल्‍पी तिवारी ने चुटीले अंदाज में लिखा, ”कुमार केतकर को कांग्रेस का राज्‍यसभा टिकट मिलना अरनब के लिए बड़ा नुकसान है। वह उसे परमानेंट प्रॉक्‍सी की तरह इस्‍तेमाल करते रह सकते थे क्‍योंकि कांग्रेस उनके (अरनब) शो पर जाएगी नहीं… लेकिन अब आधिकारिक कांग्रेसी के रूप में वह (केतकर) भी नहीं आएंगे।”

उमंग मिश्र ने आम आदमी पार्टी पर चुटकी लेते हुए लिखा, ”कुमार तो राज्य सभा जाएंगे। पर विश्वास नहीं केतकर। (जहां जाओगे वहां तुम्हें किसी खन्ना की ही जगह मिलेगी। भाग रंगनाथ भाग। यथार्थ तुम्हारा पीछा कर रहा है। #राग दरबारी)”

Kumar ketkar getting a congress RS ticket is a huge loss to Arnab. He would have him as a permanent proxy because congress wouldn't go to his shows.. but now as official cong he won't come too.. — shilpi tewari (@shilpitewari) March 11, 2018

राज्य सभा मे जाने वाले नारायणराणे कुमार केतकर और कुछ और किस योग्यता के आधारपर जा रहे हैं क्या योग्यता चाहिऐ होती हैं राज्यसभा सांसद बनने के लिऐ ? — Govind Raj Naidu (@naidu_govind) March 12, 2018

जैसे आशीष खेतान, आशुतोष गुप्ता के आम आदमी पार्टी में जाने से हुई है, कुमार केतकर के नाम के पीछे से 'पत्रकार' हटने से पत्रकारिता और भी शुचिर्भूत होगी! — Krishna Dharasurkar (@blessedself) March 12, 2018

सतेंदर ने रवीश कुमार पर चुटकी लेते हुए कहा, ”कुमार केतकर को कांग्रेस ने राजयसभा टिकट दे दिया है…यह सुनकर रवीश को रात भर नींद नही आयी..दोस्त फेल हो जाए तो दुःख होता है..लेकिन दोस्त अगर टॉप कर जाए तो ज्यादा दुःख होता है।”

कुमार केतकर को कांग्रेस ने राजयसभा टिकिट दे दिया है…यह सुनकर रवीश को रात भर नींद नही आयी..दोस्त फेल हो जाए तो दुःख होता है..लेकिन दोस्त अगर टॉप कर जाए तो ज्यादा दुःख होता है.. — satender (@satender18) March 12, 2018

Congratulations Kumar Ketkar Sir !! You deserved it !!! Finally I can say, Kumar in Elders House !!!pic.twitter.com/ijoA8uGoey — amey tirodkar (@ameytirodkar) March 11, 2018

Rajdeep Sardesai & Ravish Kumar after hearing the news about Kumar Ketkar getting Rajya Sabha ticket from Congress. pic.twitter.com/I4WBstgpMB — PhD in Bakchodi (@Atheist_Krishna) March 11, 2018

Sanjay Hegde, Sagarika, Rajdeep and numerous others after hearing news of Kumar Ketkar’s RS nomination pic.twitter.com/c32E1mRJ5x — Masakadzas (@Nesenag) March 11, 2018

Why outrage over @kumarketkar RS seat from Cong when there is silence when BJP 'accomodates' senior journalists routinely .No selective outrage please:a journalist has every right to be a neta like any other citizen with one key diff:you can't wear both neta and journo hat! — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) March 11, 2018

