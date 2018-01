ट्वीट पर ट्रोल हुए राजदीप, लोगों ने कहा-पहले सही हिंदी लिखना सीखिए, फिर दीजिए बधाई

टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनके हर ट्वीट पर तमाम लोग जहां प्रतिक्रिया देते हैं तो ट्रोलर्स की संख्या भी काफी ज्यादा होती है।

राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट के जरिए सभी को मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाए जाने वाले लोहडी पर्व की बधाई दी मगर ट्रोल हो गए। उन्होंने लिखा-मेरी तरफ से आप सभी को लोहरि की बहुत बधाइयां! Happy lohri!। इस पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

लोहड़ी उत्तर भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रात में खुले में परिवार और पास-पड़ोस के लोग मिलकर आग के किनारे घेरा बना कर बैठते हैं। इस समय रेवड़ी, मूंगफली, लावा आदि खाए जाते हैं।

दरअसल राजदीप ने हिंदी में लोहड़ी की जगह लोहरि लिख दिया था। उन्होंने अंग्रेजी के हिसाब से हिंदी में उसका उच्चारण लिखा तो लोगों ने ट्रोल करते हुए सही हिंदी लिखने की नसीहत देने लगे।

वरुण ने लिखा- मैं हिंदी स्पेलिंग में गलती पा रहा हूं, फिर भी आपको लोहिड़ी की शुभकामनाएं

I read a hindi spelling error in the word Lohri. Happy Lohri anyways.

अभिषेक सिंह ने तंज कसा-क्यों मेहनत किया, आप बधाई न देते तो भी हम मना लेते

जॉनी ने कहा- सर इनवायरमेंटल संदेश नहीं दिया, डोंट फायर द वुड, एंड ऑल

Sir environmental संदेश नहीं दिया? Dont fire the wood? And all??… #justasking #differentmood

खुरा गोरखपुरी ने लिखा-हिंदी तो लिखना सीख लो भाई

@TheNationalist_ see he is writing लोहड़ी as लोहरि

— तीव्रेश (@tivresh) January 13, 2018

राजदीप ने मकर संक्रांति की बधाई दी तो रणदीप भारतीय नामक यूजर ने उन्हें ईद की बधाई दे डाली।

