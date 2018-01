किसी भी पुरानी तस्वीर को देखने पर बीता हुआ वक्त जैसे आंखों के सामने तैरने लगता है, जहन में उस वक्त से जुड़ी यादें एकाएक जिंदा हो जाती हैं। शायद इसीलिए लोग तस्वीरों सहेज कर रखते हैं। वे दरअसल, तस्वीरें नहीं, उनकी सूरत में गुदगुदाने और मुस्कराने का मौका सहेज लेते हैं। एक ऐसी ही तस्वीर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने अपने यादों के खजाने से निकाली और ट्वीटर पर चस्पा कर दी। तस्वीर स्टार न्यूज पर होने वाली एक टीवी बहस की है। जिसमें राजदीप सरदेसाई समेत कुछ टीवी पैनलिस्ट बैठे दिखते हैं। लेकिन इस तस्वीर में है कौन-कौन, यह बड़ा सवाल है। राजदीप ने तस्वीर के माध्यम से लोगों से कहा है कि उसमें दिख रहे लोगों को पहचानिए और ईनाम जीतिए। तस्वीर देखकर कई लोग कोशिश कर चुके हैं। आपने भी अब तक दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए होंगे। लेकिन अभी तक अगर आप तस्वीर में दिख रहे लोगों की पहचान नहीं कर पाए हैं तो चलिये हम आपको बता ही देते हैं। बाएं से दाएं तरफ- पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी है, जो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री है। उनके बाद महेश रंगराजन, दोराब सुपारीवाला, डॉक्टर प्रणय रॉय, राजदीप सरदेसाई और दिवंगत हरकिशन सिंह सुरजीत तस्वीर में दिख रहे हैं।

Blast from the past: identify the people in this pic..and win prizes! pic.twitter.com/DSqeRpcdAo

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) January 9, 2018