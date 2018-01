प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नये साल में दो इंटरव्यू दिये हैं। पीएम ने पहले जी न्यूज को लेकर देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखी, इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ को इंटरव्यू दिया। इसी सिलसिले में पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और पीएम पर इंटरव्यू के दौरान रक्षात्मक रुख अपनाने के लिए तंज कसा है। राजदीप सरदेसाई ने नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो शेयर किया है और लिखा, ‘एक वक्त था जब आक्रामक, करिश्माई और तार्किक नरेंद्र भाई टीवी पर अपने धारदार विचार रखते थे, अतीत का ये शानदार वीडियो।’ ये वीडियो 2001 का है। इस वीडियो में नरेंद्र मोदी स्टार न्यूज के कार्यक्रम बिग फाइट में शिरकत करते दिख रहे हैं। वीडियो में अमेरिका पर 9/11 आतंकी हमले के बाद इस्लामिक आतंकवाद पर चर्चा की जा रही है। इस वीडियो में नरेंद्र मोदी कहते दिख रहे हैं कि अगर कोई धर्म के मानने वाले खुद के धर्म को दूसरों से श्रेष्ठ बताते हैं तो टकराव लाजिमी है।

There was a time when a combative, charismatic, argumentative Narendrabhai on tv made compelling viewing: here is a blast from the past! https://t.co/x3QpuXabWO — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) January 21, 2018

लेकिन राजदीप सरदेसाई के इस पोस्ट पर लोगों ने ट्विटर पर उन्हें खूब ट्रोल किया है। विक्रमादित्य टिक्कू ने लिखा है, ‘अभी भी 2002 की रोटी खा रहे हो।’ मनिन्द्र तिवारी ने लिखा, ‘हम आपकी भड़ास को समझ सकते हैं, लेकिन क्या करें ये आपका कर्म है।’ वैभव ए शर्मा ने राय दी, ‘तुझे नहीं मिलेगा इंटरव्यू करने को भाई समझ गया, चाहे कितने पैंतरे लगा ले यार। पूरा देश जानता है तू पत्रकार नहीं बल्कि ग़लत आदमी है।’ संदीप देशमुख ने लिखा, ‘राजदीप सरदेसाई बिहार से बीजेपी के अगले राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के नये भक्त।’ शुभा रे कहा, ‘आपको पता होना चाहिए कि कल के इंटरव्यू में नरेन्द्र मोदी देश के इंटरव्यू के तौर पर बोल रहे थे, वह अभी भी अपने पुराने अंदाज में हैं।’ एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘जब भी कोई मोदी का इंटरव्यू लेता है आप बिग फाइट का ये वीडियो क्यों शेयर करते हैं।’

तुझे नहीं मिलेगा इंटर्व्यू करने को भाई समझ गया,चाहे कितने पैंतरे लगा ले यार।पूरा देश जानता है तू पत्रकार नहीं बल्कि ग़लत आदमी हे । — VAIBHAV S SHARMA (@VAIBHAV8109) January 21, 2018

राजदीप सरदेसाई

Next

MP

From BJP via राज्यसभा. Emerging Modi bhakta — sandip deshmukh (@sskdeshmukh) January 21, 2018

अब मोदी के ऊपर भी सूडो सेकुलरिज्म हावी हो गया है। — प्रणय विनोद (@pranayvinod) January 22, 2018

Rajdeep tried to prove modi as a culprit for 2002 godhra roits now he is saying he was charismatic and combative at that time what a turnaround mr rajdeep — SIYA TRIPATHI (@humanity62) January 22, 2018

What to do Rajdeep, Grapes are SOUR — Vasantha Kumar K (@vkenterorises65) January 22, 2018

I agree with this. These set of interviews have been boring @narendramodi. Let @sardesairajdeep interview you. It will be interesting to see you hit him for couple of sixes — LeftyCricketer (@LeftyCricketer9) January 21, 2018

