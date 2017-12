विराट-अनुष्का रिसेप्शन: पीएम की शिरकत पर राजदीप सरदेसाई ने उठाया सवाल, लोगों ने किया ट्रोल

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की शादी के रिसेप्शन में पीएम मोदी शरीक हुए और वर-वधू को आशीर्वाद दिया। लेकिन पीएम मोदी का इस कार्यक्रम में शरीक होना वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई को पसंद नहीं आया और उन्होंने पूछा कि उम्मीद है इस मुद्दे पर कोई चैनल प्राइम टाइम डिबेट नहीं किया हो। राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया, ‘ उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विरुष्का की सितारों भरी शादी में कितने वक्त गुजारे इस मुद्दे पर कोई चैनल प्राइम टाइम डिबेट नहीं करेगा, शुक्रिया भगवान इन छोटी-छोटी बातों के लिए, गुड नाइट शुभ रात्रि।’ बता दें कि कल रात को दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी की पार्टी हुई थी। इस पार्टी में विरुष्का ने चुनिंदा लोगों को बुलाया था। पीएम मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। पीएम के इस प्रोग्राम में पहुंचने पर राजदीप के ट्वीट को लोगों ने पसंद नहीं किया और उन्हें ताने मारे।

Hope no channel did a prime time debate on how much time did @PMOIndia spend at Virushka ‘starry’ wedding! Thank god for small mercies.. gnight, shubhratri..

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) December 21, 2017