राजदीप सरदेसाई ने बिना नाम लिए मशहूर एंकर पर ली चुटकी, लोगों ने कर दिया खुलासा

वरिष्ठ पत्रकार और एंकर राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट कर बिना नाम लिए एक जाने-माने पत्रकार और एंकर की चुटकी ली, लेकिन लोगों ने खुलासा करने में देर नहीं लगाई। मजे की बात यह भी रही कि राजदीप सरदेसाई के ट्वीट के जवाब में लोगों ने कमेंट कर उनके भी मजे ले लिए। कुछ लोगों ने उन्हें उनके ही पुराने दिनों की याद दिलाई। राजदीप सरदेसाई ने शनिवार (3 फरवरी) को ट्वीट में लिखा था- ”तो एक मशहूर न्यूज एंकर टीवी डिबेट में सरकार को रिपोर्ट बताते हैं: ‘हमें’ बजट का लाभ लेने के लिए पूर्व चुनाव करा लेने चाहिए! कोई अंदाजा?” राजदीप सरदेसाई के इस ट्वीट पर ढेरों कमेंट आए और उनमें ज्यादातर ने रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्णब गोस्वामी का नाम लिया। लेकिन यूजरों ने राजदीप सरदेसाई को भी नहीं बख्शा। चिनमय मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा- ”यह मुझे याद दिलाता है कि मैंने एक पत्रकार को भारत की सबसे पुरानी पार्टी की पूर्व प्रमुख से उसके उसकी मां के साथ संबंधों के बारे में पूछते हुए देखा था। कोई अंदाजा?”

So a prominent news anchor on tv debate tells Govt Rep: ‘we’ should go for an early election to take advantage of the budget! Any guesses? — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) February 3, 2018

वैभव कुमार ने लिखा- ”मैं अदाजा लगाता हूं। लेकिन अर्णब के एंकरिंग करने का तरीका आपके मुकाबले ज्यादा तार्किक और रोमांचक है। इसे स्वीकार करें।” जितेंद्र ने लिखा- ”एक एंकर ने बड़े हल्के तरीके से पीएम मोदी के इंटरव्यू की आलोचना की, जबकि उसने खुद सोनिया जी का इंटरव्यू लिया था। और सबसे कठिन सवाल यह था कि क्या आप अपनी सास को लिए खाना बनाती थीं?”

अरविंद सुदर्शन ने लिखा- ”जब बीजेपी जीतती है तो एक मशहूर पत्रकार चुनाव आयोग को चेतावनी देता है कि उसे ईवीएम को देखना चाहिए और जब कांग्रेस जीतती है तो वह चुप रहता है।” पीबी ने लिखा- ”आप और अर्णब कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हो।” कैप्टन अजय कुमार ने लिखा- ”कम से कम वह एक पार्टी का पक्ष खुलेतौर पर ले रहा है, यह उसके पेशे के खिलाफ हो सकता है, लेकिन कई सड़ी हुई मछलियां परदे के पीछे से यह काम खुद को तटस्थ, धर्मनिरपेक्ष और रक्षक बताते हुए करती हैं। अंदाजा लगाइये कौन है वो?” सेन वॉइस ने लिखा कि यही काम आप कांग्रेस के लिए किया करते थे। तब वो नहीं रोए, लगता है कि आप खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। कृपया लोग इन्हें दान दें।

Oh that reminds me, I saw a journalist asking the erstwhile head of the oldest party in India about her experience with her MIL. Any guesses? — Chinmay Mishra (@Chinmay_Mishra_) February 3, 2018

An anchor criticised PM Modi’s interview as very soft. Than he himself took interview of Soniaji. And hardest question was “Did you cook for your mother in law? “.any guesses for that journalist — Jitendrasinh Jadon (@jeetujadon) February 3, 2018

A prominent journo warns the EC when bjp wins that they should look into the evm and when congress wins keeps mum.

Any guesses??? — Arvind Sudarshan (@arvindsudarshan) February 3, 2018

U and arnab kumbh kei mele mei buchrei huei bhai ho — PB (@bothrapawan53) February 3, 2018

At least he is siding wid a party openly..mayn’t b in line wid his profession bt then so what? Many rotten fish do it behind the scenes portraying themselves as ‘neutral/secular/protector f this republic & so on’…Guess WHO? — Capt Ajay Kumar (@CaptAKJ) February 4, 2018

@republic I guess. But Arnab’s style of anchoring is way more logical and exciting than your anchoring. Admit it. — Vaibhav Salgaonkar (@TheSalgaonkar) February 3, 2018

Teri kyon jali. Yehi kaam to Congress ke liya karta tha. Tab wo to nahi Roya. It seem u r in bad financial condition. Ppl please donate. — Sane Voice (@less_akal) February 3, 2018

