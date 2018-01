सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्‍या के मामले में पत्रकार भी ज्‍यादा पीछे नहीं हैं। इसका एहसास गुरुवार को टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने अभिषेक जायसवाल नाम के शख्‍स को कराया। यह साफ नहीं हुआ कि अभिषेक ने क्‍या लिखा था, मगर राजदीप बेहद नाराज दिखे। उन्‍होंने ट्वीट किया, ”आप परवाह नहीं करते मगर आप एक ***** को जवाब देते हैं। 8 मिलियन से ज्‍यादा लोग फॉलो करते हैं, देश के किसी भी दूसरे पत्रकार से ज्‍यादा। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं।” अभिषेक ने राजदीप को इस पर जवाब देते हुए लिखा, ”ट्वीट आपके लिए नहीं था। यह दूसरे व्‍यक्ति के लिए था। मैंने आपको गलती से कोट कर दिया। मैं असल में आपका समर्थन कर रहा था। यह बहुत दुर्भाग्‍यपूर्ण है कि आपने मेरा ट्वीट और मैं किस ट्वीट पर जवाब दे रहा हूं, ये आपने देखा तक नहीं। सच में हैरान हूं।”

राजदीप का ट्वीट सख्‍त लहजे में था, लेकिन ट्विटर यूजर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्‍होंने राजदीप को ट्रोल करना शुरू कर दिया। CatchDoon ने लिखा, ”राजदीप आप जानते हैं कि वो (लोग) आपको क्‍यों फॉलो करते हैं? कौन मुफ्त के मनोरंजन और बेसिरपैर के ट्वीट का मौका छोड़ना चाहेगा। रुकिए, आपको होने वाली आलोचना का तो जिक्र ही नहीं हुआ। खुद से पूछ‍िए कि इतने सारे लोग ढिंचैक पूजा को फॉलो क्‍यों करते हैं।”

You don't care, but you respond to an asshole! 8 million plus follow, more than any other journalist in country. Am not complaining.. https://t.co/NYzFNVL4Vy

It was not meant you Mr Rajdeep, it was meant for the other person. I quoted you by mistake. I was supporting you actually.

It's really unfortunate that you did not even see my tweet and in which tweet's response I was commenting. Really amazed!

@7justabhishek

Do you know why they follow you rajdeep?

Who would miss a chance to get free entertainment and the mindless tweets you do.

Oh wait. Not to mention the bashing you receive.

Ask yourself why so many ppl follow Dhinchak Pooja.

— A D (@CatchDoon) January 18, 2018