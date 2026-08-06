भारत की आज़ादी के लगभग 79 साल बाद राजस्थान के अजमेर ज़िले के कुर्थल गांव को अपनी पहली राजस्थान रोडवेज बस सेवा मिली है। बस के आने का एक वीडियो अब वायरल हो गया है, जिसमें गांव वाले उसका ज़ोरदार स्वागत करते दिख रहे हैं।

जब बस गांव में पहुंची बारिश हो रही थी इसके बावजूद लोग सड़क के किनारे जमा हो गए। उन्होंने खुशी मनाई, डांस किया और इस ऐतिहासिक पल को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक उत्सव के साथ बस का स्वागत किया गया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

उम्मीद है कि इस नई बस सेवा से आस-पास के कस्बों, बाज़ारों, अस्पतालों, स्कूलों और सरकारी दफ़्तरों तक आना-जाना आसान हो जाएगा, जिससे लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। अब तक, गांव वाले प्राइवेट गाड़ियों पर निर्भर थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था।

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कई लोगों को ये दृश्य दिल को छू लेने वाले लगा लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि इनसे देश के कुछ हिस्सों में विकास की असमान रफ़्तार का भी पता चलता है। इस वीडियो ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है कि गांव तक बुनियादी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहुंचने में लगभग आठ दशक क्यों लग गए।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

एक यूज़र ने लिखा, “गांव वालों की मासूमियत बहुत अच्छी लगी; शायद उन्हें यह भी नहीं पता कि ये उनके बुनियादी अधिकार हैं, जिनके लिए उन्हें इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना चाहिए था।” एक अन्य यूज़र ने कमेंट किया, “दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, बुनियादी कनेक्टिविटी में इतना समय लग गया… मिली-जुली भावनाएं हैं…!”

“यह वास्तव में शर्म की बात है कि आजादी के बाद से 2026 में उन्हें रोडवेज बस का विशेषाधिकार मिल रहा है, कितने पीछे हैं हम लोग अब जाकर बस आई है तो ना जाने बाकी की टेक्नोलॉजी कब आएगी,” एक अन्य ने कहा। एक चौथे व्यक्ति ने बताया, “आखिरकार जब यह पूरा हो जाता है तो हर कोई दोष देता है। वे कभी सवाल नहीं करते कि यह इतने सालों में क्यों नहीं किया गया।” खैर,इस खबर पर आपकी क्या राय है।

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फ्रैगल अपने दो हफ्ते के मरे हुए बच्चे को 6 दिन तक हिंद महासागर में अपने साथ लेकर तैरती देखी गई। एक पल के लिए भी उसने अपने बच्चे को छोड़ा नहीं। इसके पहले भी डॉल्फिन फ्रैगल के साथ बहुत बुरा हो चुका है वह इस दर्द को पहले भी महसूस कर चुकी है, वह इसी तकलीफ से पहले भी टूट चुकी है। रिसर्चर्स के मुताबिक ऐसा पहली बार नहीं है फ्रैगल इससे पहले भी अपने 4 बच्चे खो चुकी है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…